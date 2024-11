Valentina Cervantes, ex de Enzo Fernández, reveló a que se dedicará tras la separación  

Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo Fernández.

Tras su separación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes habló sobre la nueva etapa en su vida y los proyectos que tiene en mente. La joven, que recientemente regresó a Argentina después de vivir en Portugal y Londres junto al futbolista, compartió detalles de su incursión como modelo e influencer, y destacó el apoyo que sigue recibiendo de su ex pareja en este camino.

El apoyo de Enzo a Valentina en los nuevos proyectos

«A él le gusta y me súper apoya«, expresó Cervantes, refiriéndose a Fernández. En esta nueva faceta, planea enfocarse en el mundo digital: «Voy a ir más por el lado de influencer porque soy de mostrar más mi vida, mis hijos».

Además, la joven manifestó su interés en explorar nuevas áreas profesionales, como el streaming, que considera «más tranquilo que la televisión». Cervantes también dejó entrever su deseo de emprender: «Me encantaría tener una marca, pero todavía no sé por dónde ir, aunque estoy pensándolo para ver qué puedo crear».

Cervantes resaltó que el apoyo de Enzo ha sido clave en esta transición: «Me dijo que mientras me haga feliz, que lo haga». Con esta actitud, Valentina se prepara para enfrentar nuevos desafíos y consolidarse como una figura destacada en el ámbito de las redes sociales.

El buen gesto de Valentina Cervantes con Enzo Fernández tras la separación

Valentina mencionó que tenían asuntos pendientes por resolver, los cuales esperaban discutir durante la visita de Enzo a Argentina. Además, la modelo expresó su intención de quedarse en el país, donde ha firmado un contrato con la agencia de influencers Multitalent. Esta decisión parece indicar que su permanencia en Argentina podría ser más prolongada de lo que se pensaba inicialmente.

“Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mi. La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos”, argumentó sobre la decisión de Fernández.