Isabel Macedo tras el accidente en las grabaciones de Margarita: Así le quedó la cara

En medio de los ensayos para los shows de la serie Margarita en el Movistar Arena, Isabel Macedo sufrió un terrible accidente que preocupó a todos sus seguidores.

La versión del accidente que dio el periodista Gustavo Méndez

El periodista Gustavo Méndez quien comunicó desde las redes sociales el percance que sufrió la actriz: “Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. En el día de ayer, la actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz”.

Lo cierto es que ante la alerta y preocupación que generó este dato, Macedo grabó un video donde contó cómo se siente tras el fuerte golpe que sufrió en su nariz y mostró la herida que tiene.

La aclaración de Isabel Macedo sobre lo ocurrido

La madre de Isabelita y Julia confirmó además que por suerte se trató de un golpe, dolor y herida pero que no hay lesión ósea ni de gravedad.

«Leí que están todos muy preocupados porque me golpee en los ensayos. Es verdad pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé y me golpee un poco bastante», indicó Isabel Macedo.

Y contó cómo se siente y esperanzada en recuperarse del todo pronto: «Tengo hinchado me duele pero puedo abrir el ojo y ver, estoy muy hinchada y dolorida pero vamos, vamos…».

Con información de PrimiciasYa