Victoria Vanucci habló de Javier Milei y enfrentó los rumores de romance: «Voy a decir la verdad»

Victoria Vanucci se refirió a los rumores de romance que la vinculan con el presidente Javier Milei. «Les voy a decir la verdad», le dijo la mediática a Socios del Espectáculo.

«Creo que esto arranca porque soy la única judía conversa del país. Con Javier compartimos rabino. Para mí, mi rabino es una de las personas más importantes que tengo. Tenemos una relación hermosa”, agregó Vanucci.

En ese sentido, Victoria contó que en un momento descreía del presidente y su acercamiento al judaísmo en plena campaña. “En las elecciones todos hacen lo que sea por ganar, pero me parece que hay cosas con la que no se juega, como la religión”, añadió.

“Antes de que Milei viajara, yo lo llamé a mi rabino y le pregunté si era verdad lo del ahora presidente y el judaísmo. Me dijo que sí. No sabía si lo hacía por amor, por convicción, o era una manera de atraer más votantes. Después me sorprendí cuando comprendí que era en serio», continuó la modelo.

Victoria Vanucci y su relación con Javier Milei

Tiempo después, mientras Victoria Vanucci hablaba, los panelistas del programa le recordaron que el propio Javier Milei habría pedido conocerla. “A esta altura me rio la verdad. El evento del que todos hablan, que yo fui invitada con mis hijos, sucedió, sí, pero yo no fui porque en ese momento estaba en Argentina. ¡Ni nos vimos!”, exclamó.

«No sé qué pienso de él como hombre- dijo Vanucci- Me estás poniendo en un lugar de mierda. No sé qué me genera pero espero que le vaya bien, nada más”.

Por último Vanucci aclaró que tienen muchas personas en común pero que en este momento de su vida está “muy tranquila”. “Nunca pensé de manera romántica en él. Mi vida hoy pasa por otro lado», cerró.