Video: así fue el emotivo homenaje a Antonio Gasallla en los Premios Martín Fierro 2023

Antonio Gasalla fue homenajeado en los Premios Martín Fierro 2023. El momento fue presentado por su amigo Marcelo Polino.

Durante el homenaje hicieron un recorrido de la carrera de Gasalla y las imágenes causaron la emoción de todos los presentes.

El histórico actor se encuentra en un delicado momento de salud: fue diagnosticado con demencia senil progresiva y permanece en observación.

Tras el homenaje, Susana Giménez se subió al escenario para recibir la estatuilla de su amigo y colega. Además, le dedicó unas sentidas palabras.

Premios Martín Fierro 2023: el homenaje a Antonio Gasalla hizo llorar a Susana Giménez

“Casi no puedo hablar por todo lo que vi. Tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y que me hizo pasar los más lindos días de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo… yo lo seguía, le hacia la segunda”, recordó Susana Giménez al recibir el Martín Fierro de Antonio Gasalla, homenajeado en la gala.

“Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él. Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo esto. No sé si lo estarás haciendo, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio”, añadió emocionada, al borde de las lágrimas.

