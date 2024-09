Video | El regreso de Susana Giménez: así fue el divertido sketch con los campeones del mundo

Luego de cinco años sin estar en la televisión, Susana Giménez volvió a Telefé y lo hizo con un increíble sketch que contó con la participación de los campeones del mundo. Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y hasta una pequeña aparición de Messi, así arrancó la noche.

¿Una nueva masajista en el predio de la AFA? ⭐



A las 22 en punto arrancó el programa de Susana Giménez y lo hizo con un divertido video protagonizado por Peter Lanzani, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Jorgelina Aruzzi, Juan Pablo Varsky, Yayo Guridi, Nico Vázquez, Pablo Giralt y el Chiqui Tapia.

De Paul, Paredes y Messi en el regreso de Susana Giménez

En el inicio Susana se puso en el papel de Susana Spadafucile y Jorgelina hizo el papel de su amiga íntima Yoly. Su personaje cómico fue a buscar trabajo como masajista, pero terminó colándose en la sede de la AFA e hizo un recorrido por las instalaciones.

Rodrigo De Paul recibe atención personalizada de las nuevas masajistas de la Selección 🫦



La participación de Rodrigo de Paul llegó con la conductora queriendo hacerle un corte de pelo y tintura. El personaje de Susana se mostró entusiasmada con el jugador que intentó atarlo con unas vendas. Unos minutos después apareció Leandro Paredes teniendo su participación en el sketch.

¡Ojo con esa crema! 😱 Leo Paredes también pasó por las manos de la nueva masajista 🇦🇷



Finalmente, Lionel Messi se convirtió en la gran sorpresa de la noche y por medio de una videollamada apareció: «Hola Su, no pude estar yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito y ahora que hacen esto no puedo estar presente. Me alegró que los chicos hayan participado, que la hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso. Un beso grande».