Vuelve Susana Giménez: por qué «Marcelito», el histórico susano, no estará esta temporada

Susana Giménez vuelve este domingo 22 de septiembre a Telefe, tras cinco años de ausencia en la televisión. Sin embargo, Marcelo Bezina, su histórico susano, no participará de este temporada. Los motivos.

Duranta la temporada 2025, la diva de los telefonos estará acompañada por Daniel «Danito» Romero, quien oficia de susano desde hace varios años. El restante que tomará el rol protagónico será Lisandro Navarro, alias Licha, quien estuvo presente en la última edición del reality Gran Hermano (Telefe).

Susana Giménez: por qué «Marcelito» le dijo «no» a la diva

Pero, ¿por qué este año no estará Marcelo Bezina al lado de conductora este año? El diario La Nación reveló que si bien fue convocado, fue él mismo quien decidió no formar parte del progama.

«Me llamaron de la producción, pero no llegamos a un acuerdo económico, es simplemente eso. Lo que me ofrecían no me convenía«, aseguró al emblemático medio.

Respecto a lo duro de denegar esta oferta laboral, expresó: «Fue difícil por el cariño que le tengo a Susana, porque fueron quince años de acompañarla. Entré en 2004 con 24 años y trabajé con ella hasta el 15 de diciembre de 2019. Por el cariño y las experiencias vividas debo confesar que me costó, pero también tengo que ver cómo seguir avanzando en este momento de mi vida. A Susana se le debe dar un trabajo de excelencia. No todos tuvimos las mismas oportunidades de trabajo y de estudio, pero lo que nos toca tenemos que hacerlo con excelencia».

Y seguidamente, añadió: «Yo iba a dar lo mejor de mi como siempre y más porque a medida que uno va creciendo se va perfeccionando. Y para eso necesitaba que me redituara económicamente, porque yo tengo muchísimo trabajo».

Respecto a su trabajo actual, detalló: «Hace 28 años que trabajo para la administración pública, en Anses. Entré a los 16 años. Toda una vida. No atiendo al público, estoy en la dirección de soporte técnico y administrativo, muy contento y con muchísimo trabajo y un compromiso muy grande».

En cuanto a qué piensa de Licha Navarro en el lugar de susano, expresó con sinceridad: «Me pareció fantástico. Pero la verdad es que no sabía quién era porque no miro televisión, así que no lo conocía. Pero lo busqué y me pareció un pibe súper canchero, carismático. Es muy acertado».

Susana Giménez volvió a mostrar su apoyo a Javier Milei: «La gente la está pasando mal después de lo que nos dejaron»

La diva de la televisión, Susana Giménez, volverá este domingo a la televisión después de 5 años de ausencia en las pantallas argentinas. Por ese motivo, la conductora le brindó una entrevista a Teleshow donde reafirmó su apoyo al gobierno de Javier Milei. Además, aseguró que se rindió en el amor y mostró preocupación por el estado actual de la televisión nacional.

En un entrevista reciente la actriz y conductora Susana Giménez volvió a mostrar su apoyo al gobierno de Javier Milei. «Me cae bien. Yo le creo. Él anticipó todo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. El tema es que nosotros no estábamos muy acostumbrados a eso. Nunca cumplían lo que decían» comenzó diciendo «La Su».

«(…) Yo de política no entiendo. Sé que la gente la está pasando mal y es lógico después de lo que nos dejaron, después de lo que hicieron, después de pagar sueldos, sobresueldos y coimas a millones de personas. Y sí, ahora tenemos que estar así» dijo la conductora, refiriendosé a los gobiernos anteriores. Además, aseguró que la televisión «está pasando un momento medio pobretón».

«No hay presupuesto para hacer cosas. No hay ficción, que es algo que se necesita, y los números son bajos. Hay problemas económicos en todos lados. El ajuste también llegó a la televisión y todos nos damos cuenta de eso. En lo personal me apena» explicó Susana.

«Hay muchísimos actores sin trabajo y también mucha gente que está muy sola y que necesita estar acompañada por la tele, que es un entretenimiento fabuloso. A mí me encantaba ver Los 8 Escalones con Guido. Lo veía todos los días. Ahora hay cosas nuevas, los streamings, pero son para la gente muy joven, ¿no?» agregó después.

La diva también habló de su vida amorosa y aseguró que esa puerta esta cerrada. «Ya está. Ya fui suficiente amada y ya amé demasiado también. Aparte no podría estar con alguien de mi edad. Sinceramente, no. No me gustaría» dijo Giménez.

Durante las últimas semanas se supo que el presidente Javier Milei está invitado al primer programa de Susana este domingo 22 de septiembre. Sin embargo, hay versiones encontradas y no sé sabe Milei se sentará en su living o no.