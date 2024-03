Video | Fantino explotó por la millonaria factura de luz que le llegó a su radio: «¿Qué hago yo? ¿Qué te encarezco?»

El conductor Alejandro Fantino, uno de los mayores defensores del gobierno de Javier Milei, se indignó al aire cuando mostró la millonaria factura de electricidad que le había llegado a su radio.

"Fantino":

Por sus comentarios sobre la factura de luz que llegó a la radio pic.twitter.com/LljodUZEle — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 29, 2024

En su programa en Neura el monto al que asciende la factura de luz que le llegó a su medio. «Cerramos esto y yo me voy al canal que me den laburo», se quejó el conductor. En las últimas horas comenzaron a llegar boletas de electricidad con importantes incrementos, lo que generó quejas en las redes sociales.

«No somos Radio Mitre, no somos Rivadavia, somos 89.7«, se quejó Fantino segundos antes de revelar que la boleta ascendía a cerca de 4,2 millones de pesos. «Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Decime qué pasa con una empresa común y corriente«, siguió reclamando el conductor.

«Yo lo voy a decir acá abiertamente, a mí me encanta hacer comunicación, estar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional, pero si empiezan a venir los chotazos así, y vengo a laburar pagando…no, muchachos, se los quiero decir honestamente. Cerramos esto y yo me voy a laburar al canal donde me den laburo. No sé si tendrá laburo Granados en Olga, llamaré a Occhiato a ver si me da un lugarcito en Luzu«, agregó Alejandro Fantino, visiblemente molesto por la factura que le llegó, algo que ya le está sucediendo a buena parte del país.