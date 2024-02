Video: La influencer que estuvo con Peso Pluma se descargó y apuntó que «No sabía de su relación»

La mujer señaló que no sabía quién era Nicki.

Luego de la gran polémica que causó el video de Peso Pluma junto a la influencer Sonia Sahar, que causó su separación con Nicki Nicol, le mujer se descargó a través de sus redes sociales y apuntó que «no sabía de su relación».

La mujer hizo un breve video para aclarar su situación y tranquilizar los comentarios en su contra y lo subió a sus redes sociales.

«Mi nombre es Sahar, soy un influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada», comenzó el relato de Sahar.

Y admitió: «Sí yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación«, explicó.

«No sé quién es ella, pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación, ni nada de ese estilo«, expresó tras recibir fuertes comentarios luego de haber sido vista junto al cantante mexicano en un casino de Estados Unidos.

Nicki Nicole confirmó su separación con Peso Pluma

Luego de enterarse de la infidelidad, la cantante argentina eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con el interprete de «Ella baila sola» y horas después confirmó su separación. «Lo que se respeta, se cuida», comentó y agregó «con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes».

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas,



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con él en su Instagram,



En estos momentos tiene a toda Argentina ardida. pic.twitter.com/TFz7EfT72g — Kelvin (@kellovera) February 13, 2024