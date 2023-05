Video: Lionel Messi volvió a Barcelona para ver a Coldplay y así reaccionó el público al verlo

Luego de finalizar ayer la temporada con el Paris Saint-Germain (PSG) y consagrarse campeón de la Ligue 1, Lionel Messi escapó rápido hacia Barcelona. A pocas horas de llegar junto a su familia a tierras catalanas, fue sorprendido en un show de Coldplay.

El periodista Gerard Moreno capturó las imágenes de Messi durante un recital que brindó la banda inglesa en el Estadio Olímpico Lluís Companys, de Barcelona.

No olvidemos que la agrupación que lidera Chris Martin mantiene una unión especial con el club en el que brilló la Pulga desde pequeño. Cuando Pep Guardiola era entrenador Barça, solía motivar a sus jugadores con la canción “Viva la vida” debido a que era una gran fanático de Coldplay.

Lo más llamativo del video -que se volvió viral- fue la reacción del público, el cual no todos los días tiene la oportunidad de cruzarse con un campeón del mundo. “Messi, Messi”, ovacionó la multitud catalana.

Lionel Messi no asistirá a la ceremonia del PSG de hoy.



¿El motivo? Está viendo a COLDPLAY EN BARCELONA.



Sí, nene, sí. 🇦🇷pic.twitter.com/9ozAz5wDoC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 28, 2023

Pero no fue el único cantico que recibió durante el día: horas antes en el Camp Nou, en ocasión del 3-0 del Blaugrana contra el Mallorca, los fanáticos volvieron a pedir por su regreso, teniendo en cuenta que quedará en libertad de acción el próximo 30 de junio.

Más allá de los rumores y los deseos, Barcelona aún no hizo una oferta oficial para repatriarlo. Y tiene por delante algunos obstáculos no superados, como el ajuste del plantel para cumplir con el tope salarial que exige la Liga y que la entidad le apruebe el plan de adecuación.

Lionel Messi ausente en los Trofeos UNFP, en París: los motivos

Mientras disfrutaba del show, en París se realizaba la gala del Sindicato de Jugadores Profesionales de Francia (UNFP), en la que el argentino peleaba por el premio a mejor jugador de la Ligue 1, que finalmente fue para Kylian Mbappé.

¿Por qué no estuvo la Pulga? Le avisaron de la fecha de la gala una semana antes de su realización y ya tenía previsto el viaje que incluía algunos compromisos que no podía modificar. De todos modos, no fue el único ausente: tampoco estuvo Gigi Donnarumma, arquero campeón, y figuras del Olympique de Marsella, que junto al Lens dieron batalla por la corona.

Por su parte, la fiesta por el título obtenido ayer se realizará el próximo sábado. Ese día el PSG recibirá al Clermont por la última fecha del certamen en el Parque de los Príncipes. Todo indica, además, que será el último encuentro del argentino con la casaca del equipo, más allá de que su actual club no retiró la oferta de renovación por un año.