El plan de Barcelona para poder fichar a Messi en el próximo mercado de pases

El Barcelona no descansa en su plan para lograr el regreso de Lionel Messi y, tras la salida de Sergio Busquets, uno de los contratos más alto del plantel, el presidente Joan Laporta trabaja para desprenderse de 11 futbolistas de cara al próximo mercado de pases de verano en Europa para equilibrar las cuentas del «Fair Play Financiero».

La información fue publicada por el diario catalán Sport a la espera de la salida de Messi de PSG y que La Liga apruebe el plan económico presentado por el club catalán, que debe liberar cerca de 250 millones de euros para regularizar su situación o, mejor dicho, para rebajar la masa salarial del primer equipo.

En el paquete podrían caer jugadores de la talla de Jordi Alba, Clément Lenglet, Sergiño Dest, Ansu Fati, Ferran Torres y Samuel Umtiti, entre otros.

En concreto, los dirigentes de Barcelona pretenden por un lado renegociar contratos altos -señalaron los casos de Marc-André Ter Stegen y Frenkie De Jong como dos candidatos-, y por el otro buscar beneficios netos con traspasos (Franck Kessié, por ejemplo, es un caso que llegó a coste cero y podría redundar en un beneficio neto para el club si es vendido).

Esta última lista la completan los juveniles Abde Ezzalzouli, Nico González, Álex Collado y Pablo Torre, quienes son productos de las formativas y se encuentran en distintas cesiones.

De acuerdo a las últimas informaciones, el pase de Messi a Barcelona aún está lejos de concretarse y, más allá de la voluntad del jugador argentino, dependerá principalmente de la situación económica del club.

Está claro: Todavía no hay arreglo entre Barcelona y Leo Messi. No está cerca de hacerse todavía.

No depende solamente de Messi. Al revés, depende mucho más de Barcelona.

pic.twitter.com/L4ShZi789N