Video| «Me voy a quedar sola con siete gatos»: el llanto viral de una joven de España por no tener novio

El llanto desconsolado de una joven española por no conseguir un novio se volvió viral en los últimos días en las redes sociales. El instante quedó registrado por una de sus primas, quien lo compartió en TikTok.

“¿Para qué lo quieres?«, le consultó la madre a Pilar Pérez, la joven protagonista del momento. A la pregunta la chica respondió: “Porque estoy más sola que la una”.

En ese momento, la mamá intentó consolar a su hija, pero no hubo caso y siguió con su lamento por la soledad que padece: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos”.

Lo curioso es que poco después de esa frase, Pilar se rectificó y manifestó: “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”.

El video fue publicado por la tiktoker Gema, quien es la prima de Pérez, en su cuenta personal. El clip ya superó ampliamente las 13 millones de reproducciones, tiene más de un millón y medio de “me gusta” y cuenta con miles de comentarios de los usuarios.

El debate en redes por la soledad

“Sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y así se sentía ella en ese mismo momento”, “Ya encontré el problema, es porque no le gustan los gatos”, “Su forma de expresarse es única, amo” y “No estoy desesperada, pero pienso el por qué no puedo estar y cumplir el sueño de poder estar con alguien que me valore” son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.

Hay algunos que se toman muy en serio el sufrimiento de Pilar, e incluso llegaron a identificarse con la joven: «La chica es súper linda, deberíais cuidarla más, tiene un problema de depresión aunque se lo tome con humor cuando llore, necesita ayuda«, opinó una internauta

Claro que hay otros que le ven el lado gracioso al asunto, como culebra: «Me gustaría conocerla, tiene que ser un show estar con ella«.