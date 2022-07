Video: Qué dijo Ricky Martin tras las acusaciones de violencia doméstica

Notablemente compungido, Ricky Martin reapareció este jueves en redes sociales luego de la controvertida denuncia que había hecho un sobrino en su contra por «incesto» y que fue retirada en las últimas horas de la Justicia portorriqueña.

Instagram mediante, el reconocido artista emitió, primero, un comunicado y, más tarde, un video, donde aseguró que «nunca viví algo tan doloroso como lo de las últimas dos semanas».

«Fui víctima de la mentira. El ataque vino de un miembro de la familia, quien está lidiando con problemas mentales«, indicó respecto del hijo de su hermana Vanessa, de 21 años.

La denuncia y el conflicto legal comenzaron a principios de julio, cuando su familiar lo denunció por violencia doméstica y solicitó una orden de restricción contra él.

El muchacho alegaba haber tenido una relación sentimental y sexual con él y que, ante el supuesto final del vínculo, el cantante había comenzado a acosarlo con la intención de retomarlo.

«La mentira hace mucho daño. No me pude defender antes porque había un proceso por seguir. Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido», agregó el artista.

En sus palabras, Ricky Martin dio a entender que se retirará momentáneamente de la vida pública, hasta pasar el mal trago que rodea a su familia.

«Le deseo lo mejor» concluyó, respecto de su denunciante.