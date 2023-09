Virgen del Rosario de San Nicolás: Qué significa la consagración y cómo rezarla

La Iglesia Católica celebra a la Virgen del Rosario de San Nicolás, cada 25 de septiembre, y convoca así a miles de creyentes que piden su intervención y agradecen sus gracias en la parroquia que se encuentra ubicada en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Uno de los momentos más importantes de la oración es la consagración a ella, que implica una constante disciplina.

Sus devotos consideran que la Virgen del Rosario de San Nicolás protege a sus seguidores de los vicios, los cuales destruye, libera del pecado y abate las herejías.

Además, sus fieles buscan imitar su fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas.

El 25 de septiembre de 1983, Gladys Quiroga de Motta, quien no tenía conocimientos teológicos ni bíblicos, manifestó ver y oír a la Santísima Virgen en la ciudad de San Nicolás (Buenos Aires). Más tarde, Gladys descubrió que la Virgen se le apareció como la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba relegada al campanario por su deterioro.

La Santísima Virgen, según la vidente, le había pedido la construcción de un templo en su honor, en el lugar de las apariciones. La Virgen del Rosario de San Nicolás le brindó una serie de mensajes, mayormente exhortativos, juntamente con citas bíblicas, llamando a la oración, a la conversión y a la consagración.

Qué significa la consagración a la Virgen del Rosario de San Nicolás

En muchos de sus mensajes, la Virgen pide la Consagración a su Sagrado Corazón, que implica ofrecerse a Dios con amor, rezar diariamente el Rosario, orar con fervor cristiano iluminados por la Palabra de Dios.

Además, se solicita perfeccionar la vida sacándola del pecado y enriqueciéndola espiritualmente, vivir en total obediencia a Dios y servicio al prójimo.

La consagración a la Virgen del Rosario de San Nicolás es acompañada con la siguiente oración:

¡Oh Madre, quiero consagrarme a ti!

Virgen María, hoy consagro mi vida a ti

siento necesidad constante de tu presencia en mi vida.

Para que me protejas, me guíes y me consueles.

Sé que en tí mi alma encontrará reposo

y la angustia en mí no entrará.

Mi derrota se convertirá en victoria

mi fatiga en ti fortaleza es.

Amén.

Cómo pedirle a la Virgen del Rosario de San Nicolás: Esta es la oración para su intervención

En el día de la Virgen del Rosario de San Nicolás, esta es la oración para pedir su intervención:

Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador.

Acudimos a ti necesitados.

Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él

y a su Iglesia por la conversión y la penitencia.

Alentados por la confianza que nos inspiras

ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores.

Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad

todas las pruebas.

¡Madre nuestra del Rosario de San Nicolás!

Que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás,

convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló,

por tu intermedio, en darnos a Jesús.

Amén.