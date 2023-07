Virginia Gallardo y Mariana Brey protagonizaron un picante cruce en vivo por Alejandro Fantino

Virginia Gallardo estalló contra Mariana Brey, en vivo, mientras participaban de una discusión en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

Todo se inició cuando Mariana le preguntó a Virginia si «se había acostado» con Alejandro Fantino cuando ambos trabajaban en Animales Sueltos. El tema disparó un fuerte ida y vuelta.

«Fijate dentro del machismo lo que acaba de decir Mariana, que dijo ¿pasó algo entre Pamela y Fantino? El otro día, cuando se tocó el tema Fantino, Mariana me dijo ¿no pasó algo también entre ustedes? Como que si estábamos en un programa era porque nos acostábamos con alguien«, se quejó Virginia.

«No lo dije en eso términos. Vos interpretaste eso. Yo traje a la actualidad un rumor de aquella época, que yo la verdad desconozco si fue así o no pero el rumor estaba instalado en aquella época, no lo instalé yo», se defendió Mariana Brey.

«Las preguntas son preguntas y después uno hace un juicio de valor de eso», agregó Mariana, en su defensa.

El testimonio de Mariana Brey en su choque contra Virginia Gallardo

En otro tramo de la discusión con Virginia Gallardo, Mariana Brey contó que su apreciación no era algo personal y se refirió a su propia experiencia.

«Hace un año exactamente yo empecé a trabajar con Jorge Rial y a los 15 días lo único que decían era que yo me acostaba con Jorge«, reveló la panelista.

«A las personas que conocemos tu trayectoria no nos importa si después te acostaste o no con el conductor, forma parte de la intimidad. Nadie va a pensar que estás ahí porque te acostas con el conductor», añadió.

«No me corresponde juzgar lo que piensa el otro. No es solo de otra época porque estoy hablando de algo actual», cerró Brey.