Virginia le habló a las cámaras en Gran Hermano y causó preocupación: «No sé si voy a llegar»

Exactamente un mes resta para que Gran Hermano llegue a su final y, mientras tanto, los participantes se van preparando para las últimas semanas de competencia, entre estrategias, liderazgos y nominaciones con formatos especiales.

Fue en ese contexto que un comentario de Virginia, que decidió tomarse unos minutos para reflexionar ante las cámaras, causó inquietud entre sus seguidores y los del programa, que conduce Santiago del Moro por Telefe.

«Hola gente, estoy bien. No me aíslo por nada. No es que me estoy aislando. No tengo drama con mis compañeros, esta todo bien«, comenzó en su descargo, buscando dejar en claro su situación ante el público.

Tras esa introducción, explicó: «Hace cinco meses que estoy acá, y no se si voy a llegar a los cinco pero bueno, cerquita. Va llegando el final y te va agarrando cada vez más esa ansiedad de saber qué pasará afuera».

«Soy una mina grande que tiene sus compromisos, financieros si queres. Bancos, tarjetas, autos, seguro, expensas… Un montón de obligaciones y de cosas que, quieras o no, por cinco meses estuvieron delegadas«, analizó la hermanita, que es docente y desde hace un tiempo hace stand up.

Mirando a los espectadores, confesó que su mayor preocupación ahora es lo que pueda pasar el domingo, cuando se realice una nueva gala de eliminación, para la que ya se definieron nominados.

«Seguramente esté todo bien. Y nada, ahora me agarra de nuevo eso. Falta poco para salir. No se si va a ser este domingo o los siguientes pero, en definitiva, falta poquito», concluyó.

Con información de A24

En medio de una ola de escándalos en Gran Hermano, este miércoles afirmaron desde El impertinente, programa de Net TV, que Santiago Del Moro dejaría el programa para ser reemplazado por el conductor de Escape Perfecto, Iván De Pineda.

Luego de que la información fuera viralizada en las redes, el actual conductor apareció en X (Twitter) y negó las versiones que señalan a Pineda como su reemplazo.

«Hay rumores de que Telefe le habría soltado la mano a Del Moro y un posible reemplazo sería Iván De Pineda ¿Será cierto?» tuiteó un usuario. «Jaja ¡Eso es cualquier cosa!» afirmó el conductor de 46 años. Por otro lado, ni Telefe ni Iván De Pineda han negado los rumores.