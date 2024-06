Insólito: «La energía oscura» de Furia de Gran Hermano hizo que una tarotista tenga que recibir atención médica

Juliana «Furia» Scaglione es el personaje más polémico de esta edición de Gran Hermano. Además de destacar por su carismática personalidad y sus contantes y agresivas discusiones con sus compañeros, la doble de riesgo destaca por sus «poderes esotéricos».

La «hermanita» ya ha demostrado su interés por la brujería y la astrología, ya sea tirándole las cartas a sus compañeros o haciendo rituales con ajo para eliminar las malas energía de la casa. Por ello, en «El impertinente»(programa de Net TV) invitaron a una astrologa y tarotista para que leyera las cartas de la jugadora y el resultado fue inesperado.

Fabiana Aquin: «Furia, Coy, Virginia y Cata son brujas»

«¿Vos me dejas que te escrache al aire? Porque yo te conozco ¿Estás bien?» le preguntó Tomas Dente, el conductor de «El Impertinente» a la tarotista Fabiana Aquin. «No estoy bien, necesito un vaso de agua. Es mucha energía oscura, negativa, y me pone mal porque no estoy acostumbrada» afirmó Aquin, quien le había tirado las cartas a Juliana Scaglione minutos antes.

«En este momento me esta bajando información: Cata(Gorostidi) también es brujita, pero buena, por eso chocaban tanto con Furia” dijo la astrologa. «Cata y Virginia tienen más luz» continuó. Minutos después entró el médico del canal a tomarle la presión a la especialista en astrología.

«La gente está totalmente enojada porque no puede creer lo que está pasando. Me da mucha impotencia porque soy madre, abuela… y porque no solamente miro por mi familia, sino por tantos chicos, tantos hogares que la están pasando mal y que necesitan un poco de amor, sonreír, y no esta violencia» expresó sobre las reacciones tan polémicas de Furia.

«Hay tres brujas: dos afuera y una adentro» dijo Fabiana refiriéndose a Juliana,su hermana Coy y Catalina Gorostidi. “En este momento hay un clima muy pesado en el estudio que se corta con un cuchillo y Fabiana, cada vez que tira las cartas, está dejando mucho de ella» señaló el conductor del ciclo.

“Yo veo que Coy está defendiendo a su hermana. Sí, es una bruja fuerte, sin ofender. Yo también soy bruja y no me ofende” afirmó. Además, destacó la energía positiva de Virginia Demo, otra de las jugadoras. «Virginia tiene mucha fuerza, mucho poder y es de la luz” dijo.