Virginia se descargó contra Coti en Gran Hermano: por qué pide su sanción

La discordia volvió a Gran Hermano. Esta vez fue Virginia Demo la que expresó su descontento, al parecer, por un comentario que le realizó Coti Romero y la llevó, incluso, a pedir por la sanción de la participante correntina.

En una conversación con Zoe Bogach y Florencia Regidor, Virginia aseguró que la joven intentó hacer una jugada con ella, que podría estar fuera del reglamento y derivar, por lo tanto, en una reprimenda del big.

«Vino haciéndose la buena. Después le quiero preguntar a Gran Hermano si no es sancionable«, relató la participante.

Aunque no precisó el hecho en cuestión, los seguidores del programa no tardaron en vincularlo con un comentario que le realizó Coti a Virginia, en referencia a su condición de líder de la semana. «Si no querés que se vaya ninguna mujer tenes que salvar a Furia», le sugirió la hermanita oriunda de Corrientes.

Coty: "Para mi si no querés que se vaya ninguna mujer tenés que salvar a Furia"#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/TWjz6xkHyt — GH FURIOSO 🔥 (@GH_Furioso) April 24, 2024

Virginia, tras ganar el liderazgo, tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados conocidos ayer martes y poner a otro en su lugar. Además, goza de inmunidad al momento de las votaciones.

Con información de A24

¿Se viene la final de Gran Hermano?: Telefe contó cuando termina el exitoso reality

Gran Hermano se convirtió el programa más exitoso de este año en Telefe. La audiencia acompaña con el rating y en más de una ocasión rompieron récord de votos. Durante la gala de eliminación en la que se enfrentaron Juliana «Furia» Scaglione y Catalina Gorostidi tuvo 9 millones de votos.

A pesar del gran éxito y los constantes nuevos ingresos, todo tiene su fin y varios medios informaron que Gran Hermano ya tiene fecha de finalización. Según indicaron el reality finalizará en junio, el domingo 7.

Si bien aún quedan en juego 12 participantes, podría comenzar a salir más de 1 jugador por gala de eliminación, para acelerar la final. Así, la última semana de Gran Hermano quedarán 6 jugadores y serán 4 los finalistas.