Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara y lanzó una fuerte advertencia a periodistas: “Se vienen juicios”

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Después de que la Justicia italiana declarara disuelto su matrimonio, el futbolista celebró públicamente la resolución, pero lejos de dar por terminado el conflicto, lanzó una fuerte advertencia contra periodistas y programas de espectáculos que hablaron sobre su vida privada durante los últimos años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el delantero utilizó sus redes sociales para responder a Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, cuestionar las versiones que circularon sobre el fallo del Tribunal de Milán y anticipar que podrían iniciarse acciones legales por calumnias e injurias.

La reacción llegó después de conocerse la sentencia que puso fin al matrimonio celebrado en 2014. Aunque ambos manifestaron su satisfacción por el divorcio, las diferencias sobre las consecuencias económicas de la separación y otros procesos judiciales siguen generando enfrentamientos públicos.

Mauro Icardi celebró el divorcio con Wanda Nara: qué resolvió la Justicia italiana

El Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, luego de un proceso que el futbolista había iniciado en noviembre de 2024.

La resolución rechazó los reclamos económicos de la conductora relacionados con la manutención conyugal y la pensión posterior al divorcio. Además, estableció que Wanda deberá afrontar dos tercios de las costas judiciales, mientras que el resto se distribuirá según lo dispuesto por el tribunal.

Tras conocer la decisión, Icardi compartió un comunicado en el que expresó su satisfacción y sostuvo que había conseguido uno de los principales objetivos que buscaba al iniciar el trámite en Italia.

Sin embargo, el fallo también rechazó el planteo de atribuirle a Wanda la responsabilidad por la ruptura matrimonial, una cuestión que su abogada se encargó de destacar públicamente.

El fuerte cruce de Mauro Icardi con Ana Rosenfeld tras el divorcio

La polémica se intensificó cuando Ana Rosenfeld publicó una serie de aclaraciones sobre el alcance de la sentencia.

La letrada explicó que la Justicia italiana no había aceptado el pedido de atribución de culpa presentado por Icardi y remarcó que el tribunal tampoco tenía competencia para resolver cuestiones vinculadas con la residencia, el cuidado y los alimentos de las hijas de la expareja.

Estas declaraciones provocaron una inmediata respuesta del futbolista, quien cuestionó la interpretación pública que se había realizado sobre sus intenciones de divorciarse en Italia.

Icardi aseguró que su objetivo era conseguir la disolución del matrimonio sin tener que afrontar una pensión económica como exmarido y sostuvo que la resolución había respaldado ese planteo.

El intercambio dejó en evidencia que, aunque el vínculo matrimonial terminó formalmente, la disputa mediática entre el jugador, Wanda Nara y sus representantes legales continúa abierta.

Mauro Icardi anunció posibles demandas contra periodistas por calumnias e injurias

Uno de los puntos más fuertes del descargo llegó cuando Mauro Icardi apuntó directamente contra quienes difundieron versiones sobre su situación personal y económica.

El delantero desmintió que Wanda Nara continuara administrando sus derechos de imagen y aseguró que esa tarea está a cargo de una sociedad que no tiene relación con su exesposa.

A partir de esa aclaración, advirtió que podrían iniciarse acciones judiciales contra distintas personas que realizaron declaraciones públicas sobre él.

“Ojo que se vienen juicios por calumnias e injurias”, escribió el futbolista, en un mensaje dirigido a quienes considera responsables de difundir información falsa.

Además, cuestionó a los programas de espectáculos que siguieron el conflicto durante los últimos dos años y les reclamó que rectificaran las afirmaciones que, según su postura, perjudicaron su imagen.

Por el momento, se trata de un anuncio público de futuras acciones legales. No se informó oficialmente qué periodistas serían demandados ni si las presentaciones judiciales ya fueron realizadas.

Qué dijo Mauro Icardi sobre los procesos judiciales que siguen abiertos

A pesar de la resolución del divorcio, no todos los conflictos judiciales entre Mauro Icardi y Wanda Nara quedaron cerrados.

El futbolista aclaró que continúa tramitándose en Turquía un procedimiento de restitución internacional relacionado con sus hijas y manifestó su intención de sostener su reclamo por las vías judiciales correspondientes.

Por su parte, Ana Rosenfeld explicó que la sentencia italiana no ordena ningún traslado de las niñas a Turquía y que las cuestiones vinculadas con su residencia y cuidado no fueron resueltas por el tribunal que intervino en el divorcio.

Esta distinción resulta importante porque la disolución del matrimonio y los procedimientos relacionados con las responsabilidades parentales son cuestiones jurídicas diferentes.

De esta manera, la resolución conocida esta semana representa el cierre de una etapa, pero no implica que hayan concluido todas las controversias legales entre los protagonistas.

Wanda Nara también reaccionó al divorcio y volvió a apuntar contra Icardi

La conductora también se pronunció después de conocerse la decisión de la Justicia italiana y manifestó su satisfacción por haber conseguido finalmente el divorcio.

En declaraciones difundidas por el programa Los profesionales de siempre, Wanda expresó su deseo de dejar atrás el matrimonio y realizó duras críticas personales contra el futbolista.

Sus palabras provocaron nuevas respuestas de Icardi en las redes sociales, donde volvió a cuestionar públicamente a su expareja y a quienes participan de la cobertura mediática del conflicto.

El enfrentamiento volvió a trasladarse de los tribunales a las redes sociales, con declaraciones cruzadas que rápidamente tuvieron repercusión en los programas de espectáculos.

Mauro Icardi y Wanda Nara: un divorcio cerrado, pero una disputa que continúa

Después de años de exposición mediática, Mauro Icardi y Wanda Nara ya tienen una sentencia de divorcio dictada por la Justicia italiana.

Para el futbolista, la resolución representa un triunfo respecto de los reclamos económicos que se discutieron durante el proceso. Para la conductora, significa el cierre formal de un matrimonio que buscaba terminar.

Sin embargo, la advertencia de nuevas demandas contra periodistas, las diferencias con Ana Rosenfeld y los procedimientos judiciales pendientes muestran que el conflicto todavía está lejos de desaparecer de la agenda del espectáculo.

El próximo capítulo podría desarrollarse nuevamente en los tribunales, esta vez a partir de las acciones por calumnias e injurias que Icardi anticipó públicamente, aunque todavía no se conocen presentaciones concretas.