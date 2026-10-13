Wanda Nara debuta en el cine y contó el particular motivo por el que tuvo que aumentar de peso

El próximo 22 de octubre se estrenará en todas las salas del país ¿Querés ser mi hijo?, la primera película protagonizada por Wanda Nara, junto a Agustín Bernasconi. En una entrevista con TN Show, la conductora contó detalles de su preparación para interpretar a Lucía Rivero, un personaje para el que aumentó 10 kilos.

La actriz reveló semanas atrás, a través de su cuenta de Instagram, que había tenido que modificar su aspecto físico para el largometraje dirigido por Hernán Guerschuny. Al recordar el proceso, explicó que su coach, Pablo, le propuso una referencia para construir el personaje.

“Pablo, que era mi coach, me dijo: ‘Yo te veo como una Bridget Jones’, y dije: ‘Bueno, vamos a preparar un poco este papel’”, contó.

Además, reconoció que el cambio no le resultó especialmente difícil en un aspecto: “Me encanta comer, así que la verdad que estaba supertranquila y libre en ese sentido”.

La relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

Durante la entrevista, Bernasconi también destacó la relación que construyeron con Wanda durante los ensayos previos al rodaje. Aunque ya se conocían, explicó que el trabajo compartido les permitió ganar confianza y fortalecer el vínculo.

“Nos conocíamos de antes, pero nos conocimos muchísimo más en ensayos previos, empezando a entrar en confianza, porque eso se construye bastante tiempo antes y creo que fue también parte del resultado que tuvo la peli”, señaló el actor.

La dupla también habló sobre las escenas de intimidad que comparten en la película. Nara reconoció que le generaban preocupación, aunque destacó que pudieron prepararlas con anticipación.

“A mí me causaban mucha preocupación, pero se habló mucho y llegamos a ese día con todo muy hablado y muy trabajado. Lo hablamos mucho”, explicó.

Bernasconi, por su parte, admitió que filmar esas secuencias le generó incomodidad. Sin embargo, destacó el cuidado mutuo durante el proceso.

“A mí me generó incomodidad. Parece que no, pero hasta que llega el momento que decís: ‘Bueno, vamos a grabar, es un poco incómodo’. Pero por suerte hay algo de lo que se construye también, el vínculo nuestro, que es cuidarse el uno al otro. Como que somos los dos en esta”, expresó.

Wanda agregó un detalle sobre las condiciones en las que rodaron esas escenas: “Hacía frío y teníamos que estar desnudos en una salita”.

La mención a Maxi López en la película

Otro de los temas que surgieron durante la charla fue la aparición de una referencia a Maxi López en uno de los diálogos entre los protagonistas.

Nara aclaró que la decisión fue del director y que, en un primer momento, no tenían claro si se trataba de un error o si la mención debía permanecer en la película.

“Fue del director. No entendíamos si era un error, si tenía que estar, pero no. Es como lo único que te hace salir de Lucía, porque después, en ningún momento de la película, sentís que es Wanda”, explicó.

Por último, la conductora contó que la construcción de su personaje continuaba incluso después de terminar las escenas. “Yo salía de las escenas y sentía que seguía siendo Lucía”, recordó.