Mauro Icardi anunció su divorcio oficial de Wanda Nara y festejó el fallo del Tribunal de Milán

En un desenlace que marca un quiebre definitivo en una de las historias más mediáticas y seguidas, este jueves 8 de octubre 2026 se formalizó el divorcio entre el delantero Mauro Icardi y la empresaria y conductora Wanda Nara.

Mediante un extenso comunicado difundido a través de sus canales oficiales, fechado en la misma jornada y titulado «Sentencia de divorcio oficial», el futbolista del Galatasaray anunció que el Tribunal de Milán declaró formalmente disuelto el matrimonio, rechazando las solicitudes de pensión compensatoria y manutención conyugal que había solicitado su expareja, fallo que el deportista celebró públicamente remarcando que «hay motivos para brindar«.

Qué resolvió el Tribunal de Milán sobre los pedidos económicos de Wanda Nara contra Mauro Icardi

De acuerdo con los términos expuestos por Mauro Icardi, el magistrado interviniente en la jurisdicción italiana desestimó de plano el reclamo de manutención conyugal, cifra que el delantero ubicó en 250.000 euros mensuales, argumentando que Wanda Nara dispone de un patrimonio consolidado y flujos de ingresos propios suficientes para su autosustento económico:

«El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio y rechazó las pretensiones económicas; la Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente» indica el documento.

Asimismo, la resolución judicial rechazó el pedido de pensión compensatoria por divorcio, descartando que la empresaria hubiera postergado o resignado su crecimiento laboral para dedicarse exclusivamente a las tareas familiares:

«El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio; por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió«, citó el futbolista, agregando que el dictamen impuso a su exesposa el deber de reintegrarle dos tercios de las costas generadas por el litigio legal.

La publicación de Mauro Icardi, en redes sociales, sobre su divorcio.-

El reclamo por bienes inmuebles que sigue abierto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Pese a que la disolución vincular quedó firme en los tribunales peninsulares, Mauro Icardi aclaró que el conflicto judicial con Wanda Nara mantiene abierto un capítulo patrimonial de enorme relevancia en la misma sede europea, vinculado a la titularidad de diversos activos de alto valor:

«La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos; ese reclamo sigue su curso«, indicó.

El proceso, iniciado formalmente en noviembre 2024 cuando el jugador optó por radicar las demandas en Italia para someter las pretensiones a los criterios económicos de la ley europea, concluyó esta primera etapa decisiva con un mensaje triunfal del atacante:

«Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa; hay motivos para brindar», cerró junto a un emoticón alusivo, marcando el tono confrontativo que caracterizó a la pareja a lo largo de más de una década.