Wanda Nara le reveló a Susana Giménez por qué desalojó a Icardi y todo de su relación con la China Suárez

Wanda Nara volvió al living de Susana Giménez luego de su primer visita en esta temporada y decidió finalmente romper el silencio. Entre las miles declaraciones que dio, se refirió a la infidelidad de su exesposo, Mauro Icardi, con la China Suárez y reveló todo.

Por primera vez, la actual conductora de Bake Off Famosos contó detalles sobre la situación que rompió su matrimonio y aseguró que todo comenzó luego del engaño de Icardi con la polémica acrtiz, China Suárez.

«Me dolió enterarme el hotel que eligieron para estar», expresó Wanda Nara tras asegurar que ella fue la primeras en enterarse del engaño. Luego contó que todo pasó cuando ella se encontraba en medio de un viaje con su hermana Zaira Nara en Milán: «Yo había dejado a mis hijos al cuidado de Mauro y de mi mamá. Y esa noche ellos estuvieron en un hotel en el que yo había vivido con mis hijos, con Mauro y con toda mi familia. Me conocían todos, el concert, todos de ese hotel».

Wanda aseguró que todos sabían que en el hotel vivía «el mejor jugador de mundo con su familia» y estaba «toda la prensa en la puerta de ese hotel». La empresaria y conductora contó que juntó las pruebas de que ellos se estaban viendo a escondidas en el hotel: «Tengo las reservas, los mails y los pagos», agregó.

Además sostuvo que el vínculo entre su exesposo y la actriz no fue solo «una aventura» sino que fue algo que mantuvieron durante mucho tiempo y cuando explotó, el futbolista solo se limitó a pedir perdón.

«Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté y dije: ‘Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo. Voy a viajar a Argentina todo el tiempo que sea necesario’. Me rebelé y dije: ‘Voy a empezar a trabajar’. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas», contó finalmente.

Wanda Nara expuso la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez y el por qué fue desalojado de una casa en Nordelta

Wanda de esta manera reveló que desde el momento en que ella regresó a la Argentina, ambos ya estaban separados pero aún así se veían ya que Icardi se negaba a terminar la relación y buscaba la manera de continuar en pareja. Sin embargo ella se negó.

La empresaria reveló que incluso en los últimos días Mauro Icardi se volvió a encontrar con la China Suárez y aseguró que el futbolista usó la casa que ella le prestó recientemente en Nordelta para verla. «Me llama un amigo y me dice: ‘No sé cómo decírtelo, sentate’. Le digo que ya estoy curada de espantos. Ahí me dice: ‘Tengo audios, hablé, sé y conozco que Mauro está yendo a hacer estas pericias de tu casa o no sé dónde con esta mujer -la China Suárez-’. Entonces yo me volví loca», expresó Nara y contó que las pericias a la que tenía que acudir el futbolista, era para que la justicia resuelva cómo rever la tenencia de las hijas que tienen en común.

«Yo le estaba presentado mi casa de Santa Bárbara y en vez de acostarte a dormir o descansar para ir a hacer esta pericia tan importante para toda la familia, no para mí, para él, también para mis hijos es importante recuperar el vínculo con su padre. Y nada, y eso fue lo que me enojó mucho. A las cuatro de la tarde del viernes yo hago una denuncia de vuelta de que quería mi casa, de que quería recuperar mi casa y a él lo desalojaron a las tres de la mañana», relató y de esta manera reveló el verdadero motivo por el cual fue desalojado la semana pasada.

Y añadió: «Estamos hablando de una persona que al otro día fue a declarar sin dormir y borracho. Yo sentí una falta de respeto. Pero, la verdad que ahí me enojé mucho. ¿Quién me va a juzgar? Vos si le estás prestando una casa que no te ordenó el juez, que lo hacés para que tus hijos estén bien y él también con su lesión. Y te llaman y te dicen, está en tu casa tomando alcohol con la mina que arruinó tu familia. ¿Vos qué vas a decir? ‘Ah, bueno, que sigan tranquilos, quieren que les lleve otro champán. ¿Qué soy, una estúpida?«.

Para concluir su relato, Wanda aseguró que tiene pruebas de que los dos estuvieron juntos en esa casa porque hubo mucha gente que la llamó e incluso dijo que tenía videollamadas y chats.