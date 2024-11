Wanda Nara tiene una estrategia para evitar a Mauro Icardi en su regreso al país: los detalles

Wanda Nara regresó al país tras pasar unos días de vacaciones en Brasil junto a su pareja Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, y la hija de este, Jamaica. A su vez, Mauro Icardi aterrizó en Aeroparque ayer por la mañana tras lesionarse en el Galatasaray de Turquía.

¿Cuál es la estrategia de Wanda para no cruzarse con Icardi?

Con ambos en el país, crecen las teorías sobre lo que pasará en los siguientes días cuando la ex pareja se reencuentre. Sin embargo, parece que eso no estaría en los planes de la “Bad Bitch”, quien habría preparado una estrategia para no cruzarse al futbolista.

Según el panelista de A la Tarde (América TV), Diego Esteves, la conductora de Bake Off se mudaría del Chateau Libertador mientras Icardi permanece en el país.

“La información que tengo es que Wanda Nara se va a mudar, ose va a instalar mejor dicho, en Santa Bárbara para no cruzárselo a Icardi”, informó.

Y agregó: “Es la casa que compartió con Maxi, y que le ganó por el juicio por alimentos. Está valuada en 2 millones de dólares, y también es donde se grabó el clip con L-Gante”.

Las imágenes de la mansión de Wanda en Nordelta

La conductora adquirió la mansión en Nordelta en 2015 tras un fallo a favor de ella. La Justicia determinó que es un bien ganancial y que no es solamente propiedad del padre de sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto.