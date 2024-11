Yanina Latorre le contestó a Wanda Nara tras amenazarla de demanda:»La espero»

Wanda Nara y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un nuevo escándalo este fin de semana, luego de que la periodista de LAM tachara de desconsiderada a la conductora de «Bake Off» por irse de vacaciones con L-Gante a Brasil, mientras que su exmarido, Mauro Icardi, se encuentra con una lesión en los ligamentos cruzados.

Wanda Nara: el chat con Mauro Icardi y la amenaza para Yanina Latorre

«El tipo terminó con ligamentos cruzados, está mal y ella garch… en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos», le dijo Yanina Latorre a Wanda Nara en El Observador. Esto molestó a la exvedette quien le contestó a través de sus historias de Instagram, subiendo, además, una captura de pantalla de una conversación con Icardi.

En la captura de WhatsApp se puede apreciar al futbolista demostrándole su amor a la conductora de Bake Off, mientras ella opta por una respuesta un poco más distante.

“Decime en qué puedo ayudarte. Contás conmigo”, concluyó Nara, quien seguidamente le respondió a Yanina: «A la señora que da cátedra de la vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio«.

Qué le respondió Yanina Latorre a Wanda Nara luego de que le amenazara con llevarla a juicio

La panelista de LAM no se quedó callada luego de que Wanda Nara la confrontase vía Instagram, ya que mediante esta misma red social, Latorre posteó: «Tengo chats hablando de Cami Homs, de los jugadores, ensuciando a todos, hablando de la mujer de Paredes, ¿sigo?»

Seguidamente, Yanina publicó una serie de stories en las que se le vio paseando a su perro, en las cuales mencionó que, tras una larga conversación con Wanda que duró horas, habían hecho las pases. «Me dio mucha data; la mitad de las cosas se las creo, la mitad no porque la conozco. Hablé mucho con Wanda. Ella obviamente siempre me va a contar lo que le convenga para tratar de convencerme» expresó la periodista.

También, mencionó que «después bajó tres cambios. ¿Me quiere hacer juicio? La espero. Pero basta de instalar que porque sos Wanda Nara la gente no puede decir que está mal lo que estás haciendo». Además, Latorre se defendió diciendo «estoy enardecida, podrida de la amenaza y de los famosos. Wanda arrancó diciéndome de todo, obviamente que no me quedé callada porque no soy cag…».

“Quieren ser famosas, mediáticas y tapa, muestran todo, y después se quejan cuando uno opina«, reclamó Yanina sobre la «doble moral» que tienen algunas celebrities en cuanto a sus vidas privadas.

Finalmente, explicó qué hará ahora con respecto a toda esta situación «Voy a ordenar toda la data que tengo y la voy a dar. Ella dice que hay gente a la que cuido y gente a la que no, pero yo soy igual con todo el mundo. Hoy le voy a demostrar que tengo data de ella, que nunca di, y no es una amenaza porque no la voy a dar. Tengo los huevos al plato de todo».