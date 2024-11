Wanda Nara visitará el living de Susana Giménez: Por qué no puede hablar de Mauro Icardi

Wanda Nara está teniendo un escandalosa separación con Mauro Icardi. La conductora de Bake Off puso una orden perimetral contra su ex y además lo denunció para que desaloje la casa que ella le había prestado para que se hospede unos días. Este fin de semana, Nara visitará Susana Giménez e Icardi tomó acciones legales para que no pueda hablar ni de él ni de sus hijas.

Wanda Nara con bozal legal: no podrá hablar de sus hijas ni de su ex en el living de Susana

Durante le programa de viernes de LAM, Yanina Latorre, quien condujo el programa ante la ausencia de Ángel de Brito, reveló como será la visita de Wanda Nara al living de Susana Giménez. Este domingo 1 de diciembre la empresaria y figura mediática será la protagonista de una entrevista exclusiva en la que hablará de su vida personal y profesional.

Sin embargo, Mauro Icardi inició acciones legales contra su ex para que la conductora no puede hablar ni de él ni de Francesca e Isabella, hijas de ambos. «Deberá abstenerse de efectuar cualquier referencia directa o indirecta a la persona de Francesa Icardi e Isabella Icardi. Se hace saber a Susana Giménez y al medio televisivo que Wanda Nara deberá abstenerse», leyo Latorre el documento legal.

«Wanda es ella, son sus hijas por más que el padre no quiera, tiene que poder hablar de su maternidad» opinó la conductora. «Icardi tiene miedo porque parece que ella tiene un as bajo la manga, tiene algo fuerte contra él», agregó Yanina.

Además, comentó que Wanda será multada con de 10 millones de pesos de incumplir con la ley, suma que será recibida por su ex, quien se comprometió a donar al Hospital Garrahan. Habrá que esperar al domingo a las 22 horas para enterarse si la conductora respetará el pedido legal o si sufrirá las consecuencias.