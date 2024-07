Yanina Latorre y «Furia» de Gran Hermano, más picantes que nunca: «Lavate los dientes»

Era de esperarse algún cruce entre la panelista Yanina Latorre y Juliana «Furia» después de salir de Gran Hermano, sin embargo su mala relación quedó más que confirmado este jueves. La exparticipante lanzó fuertes acusaciones contra la panelista de LAM y esta no se quedó atrás.

La exparticipante más polémica de Gran Hermano disparó contra Yanina Latorre durante el streaming Se picó de Laura Ubfal y Gastón Trezeguet. En principio Juliana arremetió contra LAM y lanzó: «Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita, déjenme vivir. Me van a dejar porque ya no saben de que más hablar, ya no pueden más».

A este comentario Ubfal le aseguró que no la iban a dejar porque seguía «rindiendo» por lo que «Furia» contestó: «Sí, porque ya no tienen más de qué hablar». Tras esto apuntó: “Yanina Latorre, lavate los dientes, porque tenés un olor a mierda en la boca».

«Lavate los dientes, si te gusta el show yo te doy show. Mejor si me dan más hate, me suben los seguidores”, redobló la exjugadora.

"Yanina":

Por el cruce de Yanina Latorre con Furia pic.twitter.com/O0peLuQJh5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 4, 2024

Yanina Latorre le respondió a «Furia»: «¿Quién sos?»

Más tarde, la panelista de LAM le contestó y fue contundente al decir: “¿Qué descargo voy a hacer de alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final, se fue casi con el 70 por ciento de los votos del público en contra».

“Desde que salió de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna, y Gastón Trezeguet le están haciendo creer que es Madonna. Ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. Furia, ¿Qué hiciste? ¿Quién sos? Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque solo tengo olor a mierda cuando la nombro”, cerró.