Yanina Latorre aseguró que Javier Milei no se encontrará con Furia de Gran Hermano: «No tiene idea quien es»

Este martes Juliana «Furia» Scaglione fue eliminada de la casa de Gran Hermano con un 62% de los votos del público. Su salida del reality generó grandes repercusiones y una ola de especulaciones sobre que el futuro de la doble de riesgo en la televisón argentina.

Fue en este contexto que Jorge Rial aseguró que la participante, quien afirmó durante si estadía en la casa haber votado al actual presidente, se reuniría con Javier Milei. En LAM, Yanina Latorre afirmó que habló con el libertario, quien le desmintió la noticia.

Yanina Latorre sobre el posible encuentro entre Furia y Milei: «Se pensó que Furia era un boxeador»

Fue durante le programa de LAM este viernes que Yanina Latorre, quien tomó el rol de conductora esa noche, habló sobre el posible entre el presidente de la Nación y la ex Gran Hermano. Latorre aseguró que se comunicó por mensaje de texto con Milei.

Cuando escuché esto ayer, que fue el día del acto de la Bandera en Rosario esperé y cuando había terminado, a las dos o tres horas, le escribí a Javier con quien tengo un mínimo vínculo de cuando él iba a los programas» comenzó a decir Yanina.

«Le escribí ‘Hola ¿Cómo estas? Te quiero hacer una consulta medio pedorra’. No lo quería incomodar» contó Latorre. «Le pregunto si es verdad que la quiere conocer a Furia y me dice ‘¿Qué Furia?’y me dijo que no le gustaba el boxeo. Se pensó que Furia era un boxeador. No tenía idea» aseguró la conductora de El Observador.

«Le expliqué toda la situación, me dijo ‘mirá, disculpame, no te ofendas, no veo Gran Hermano, no sabía que lo estaban dando y no sabía quién es Furia‘» dijo la panelista de LAM.

«Empezamos a hablar dos minutos y me dijo que lo único que ve de vez en cuando es La Nación+.Me dijo que se estaba por ir a Europa. Le pregunté por qué cree que Rial dijo eso y me respondió que no sabe, que deben querer operarlo y ya no saben cómo« concluyó.