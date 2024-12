Yuyito González habló de los rumores de crisis con Javier Milei: «Episodio de redes…»

Amalia «Yuyito» González comenzó su programa «Empezar el día» con un mensaje para llevar explicaciones al público sobre su vínculo con el presidente Javier Milei: «Tengo los noteros en casa y en la puerta del canal, pero no voy a dar notas. El tema ya pasa a ser un interrogatorio y no estoy en la sintonía de dar explicaciones, no hay ninguna crisis».

Yuyito González y su relación con Javier Milei: «No hay crisis»

«Si yo me voy de viaje con el Presidente de la Nación, me matan porque ‘se tomó el avión que se lo pago yo’, entonces no hay chance a que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, critican por qué voy y si no voy, dicen que hay crisis, ¿qué están atrás del árbol?, pasa un episodio de redes, de dejar de seguir y se amó un escándalo», remarcó Yuyito González, al hablar de la supuesta crisis con Javier Milei.

Luego Yuyito puntualizó sobre todo lo que no seguirá haciendo: «No hay crisis, no voy a dar explicaciones, uno va procesando la relación, yo voy procesando el vínculo con el afuera, muchas veces paraba, daba explicaciones, respondía y no lo voy a hacer, no me voy a sacar fotos para demostrar, no muestro chats, dentro de la relación nuestra no caben estas cosas».

Yuyito González dijo estar «aprendiendo» de Javier Milei

«Me respeto a mí misma sobre todas las cosas. Si quieren seguir echándole humo, háganlo. No tengo por qué dar explicaciones, no voy a responder y meterme en preguntas que yo interpreto que son una falta de respeto al Presidente de la Nación. Por amor y por respeto a él, uno va aprendiendo, es nuevo todo esto para mí, recién hace siete meses que estamos juntos. No tengo experiencia de conviviencia, de parejas largas, entonces él es el líder de la relación y aprendo mucho de él. Estoy aprendiendo de este hombre cómo es una relación», concluyó Yuyito González.

NA