Refugios de mujeres en Neuquén, un déficit visible en cuarentena

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son los espacios donde se las resguarda de urgencia, para protegerlas del atacante, porque no tienen donde vivir, mientras se busca una solución a largo plazo. Su importancia –y necesidad- se incrementó con la cuarentena en forma proporcional a las dificultades para conseguir alojamientos alternativos y en una provincia como Neuquén, que reconoció su déficit en la materia. Se anunciaron nuevas aperturas en Zapala, Chos Malal, Plottier y San Martín de los Andes. Mientras tanto, solo hay dos refugios en funcionamiento en el interior y dependen de municipio.

El único que administra la Provincia, el “Madre Teresa”, se ubica en la capital y se anunció que este año se le construirá edificio propio, después de 16 años de su creación. Es el que mejor demuestra la necesidad de estas épocas: incrementó los días de permanencia, dejando de lado el plazo establecido previamente, por el que las mujeres y sus familiares a cargo podían quedarse siete días.

“El contexto dificulta la búsqueda de alquileres o la exclusión del hogar de quien agrede”, se explicó en el “Segundo Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas adoptadas”. Este balance es el que debe presentar a la Legislatura el jefe de Gabinete, Sebastián González, para rendir cuentas sobre lo actuado por el Ejecutivo en base a la ley de Emergencia. En el mismo se detalla que están completas las 32 plazas del refugio entre mujeres, hijos e hijas.

Los otros dos refugios en funcionamiento dependen de sus Municipio. Son el de Las Lajas y el de Cutral Co. Este último se dio una estrategia especial para la cuarentena. Bajo las nuevas condiciones, se reorganizó el trabajo en red con otras instituciones, sobre todo la Justicia, para dar contención. Se habilitó una línea telefónica que fue difundida en los espacios a los que siempre se pudo asistir, como supermercados y farmacias.

El aislamiento también causó algunas dificultades en el avance los refugios que están en construcción. El de Zapala se incluyó en el presupuesto provincial de este año. Después de seis años de una obra que empezó Nación se esperaba inaugurarlo en junio. Sin embargo, se pudo reactivar la tarea hace una semanas y ahora esperan abrir sus puertas para el aniversario local, el 12 de julio. El de San Martín de los Andes también reinició la construcción, pero no con ladrillos sino con los paneles de madera del sistema Corfone y estiman que estará listo antes de fin de año. En Chos Malal, el Municipio informó que asignó un terreno y ahora es el turno de la Provincia de comenzar a edificar. Plottier no recibió fondos ni de Nación ni de la Provincia, por lo que la intendenta Gloria Ruiz destinó montos propios y no detuvo la obra durante el aislamiento. Rincón de los Sauces y Aluminé tienen sus edificios, pero nunca funcionaron.

En Plottier, la intendenta no detuvo la obra del refugio. (Gentileza).-

La casa de día de Neuquén capital

En Neuquén capital hay una casa de día a la cual pueden recurrir las mujeres que necesitan ayuda. Si bien no es un refugio, se les da contención y se gestionan soluciones para quienes se acercan. Se trata de “Aliwenko”, el espacio de la Subsecretaría Municipal de las Mujeres.

En la ciudad capitalina, las denuncias por violencia de género a la Oficina de Violencia se incrementaron un 34,93%. De 8,3 presentaciones diarias que se realizaban antes, pasaron a 11,2, de las cuales la mayoría se judicializan porque merecen medidas de protección.

Con este panorama, la casa de día nunca dejó de funcionar por la cuarentena. Actualmente, la sede ubicada en El Ceibo 426 (barrio Alta Barda) abre sus puertas de 9 a 12. Para asistir hay que sacar turno al (0299) 4491218.

Después de ese horario, se continúa atendiendo por celular o mensaje de Whatsapp. Las consultas jurídicas deben hacerse al 2995940203 y las psicosociales al 2995340216.

Desde Aliwenko recordaron que si una mujer sufre una situación de violencia, no necesita autorización para salir de su casa a hacer la denuncia y puede llevar a sus hijos. Esto fue fijado en la Resolución 15/2020 del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.