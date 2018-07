Advierten que en Villa Catedral, el agua podría llegar con hidrocarburos

La Junta Vecinal del Cerro Catedral alertó respecto a hidrocarburos en suspensión en los tanques de agua y pidió a los vecinos no consumir el agua de la red.

Según informaron, el hallazgo se produjo el domingo a las 20.30, cuando un vecino dio aviso sobre “un olor a hidrocarburo en el agua proveniente de la red”. “Esto, informaron desde la asociación vecinal, fue corroborado y ampliado por otros vecinos. Nos comunicamos con la empresa que presta los servicios de mantenimiento de agua en Villa Catedral (Grucam S.A.) y con personal de Capsa que desconocían cuál podía ser el origen de la presencia de hidrocarburos en el arroyo de donde toma agua la asociación vecinal”.

Esa noche, Ignacio Paleta, trabajador de Catedral Alta Patagonia, dio instrucciones al personal en la montaña a fin de detectar el origen de la filtración. Pero no tuvieron suerte y decidieron esperar a que amanezca para revisar todas las instalaciones.

Marcelo Ruival, un representante técnico de la asociación vecinal, advirtió sobre la situación a la delegada del Departamento Provincial de Aguas en Bariloche, María Eugenia Alemani. Esta mañana, formalizarán la denuncia ante ese organismo; en tanto, Capsa también dio intervención al Ente Regulador del Cerro Catedral.

La Asociación Vecinal del Cerro Catedral y el DPA ya tomaron muestras de agua (incluso con la presencia de un escribano) que serán sometidas a un análisis. Desde la asociación, aseguraron que a partir de esta situación, tomarán muestras todos los días hasta que los índices den aptos para consumo.

“Preventivamente -ya que aún no están resultados de los análisis-, habiendo verificado la presencia de un poco de hidrocarburo en suspensión en los tanques (tal como se observan restos en el arroyo cascada), solicitamos no consumir el agua de la red y tomar precauciones para que el agua no ingrese a los ojos ya que puede generar irritaciones”, advirtieron.

