Qué cocinar esta semana: menú día por día del 9 al 13 de marzo por el chef Paco Almeida
Una semana más con recetas fáciles de resolver y con ingredientes que tenemos a mano.
¡Vamos que el mes avanza y las actividades, de todo tipo, se multiplican! Y como sabemos que todos tienen días agitados, nosotros te solucionamos el qué comer por estos días. Esta semana quién nos deleita con sus preparaciones caseras es Paco Almeida, chef y comunicador social, además de creador de contenidos. Tomá nota y contanos cómo te fue.
Listado de compras
- 1 tapa de asado
- 4 churrascos de cerdo
- 6 zapallitos verdes
- 1 atado de espinacas
- 8 huevos
- 1 tapa de tarta
- queso rallado
- 6 cebollas
- queso crema
- harina 0000
- 2 papas
- 2 zanahorias
- 2 morrones
- 2 batatas
- 1 sobre levadura seca
- jamón cocido
- mostaza
- tomates cherry
- 1 lata cerveza
- salsa de soja
- sal + pimienta
- aceite
LUNES: Tarta mousse de zapallitos
Ingredientes (para 4 personas):
– 6 zapallitos verdes
– 1 cebolla grande
– 3 huevos
– 3 cdas. queso crema
– 1 tapa de tarta
– 50 gr queso rallado
Preparación
1. Saltear la cebolla picada pequeña con 1 cucharada de sal y azúcar. Sumar los zapallitos y cocinar bien. Una vez bien cocidos, dejar enfriar.
2. Sumar los huevos, el queso crema, condimentamos y procesar. Si está muy liquido se pueden sumar unas cucharadas de maicena, harina o harina de arroz.
3. Disponemos la tapa de tarta en un molde. Colocamos el queso rallado por debajo, el relleno, más queso y unos cubos de zapallitos cocidos para decorar. Hornear por 40 minutos a 170° C. Está lista cuando al meter un palito, este sale seco. Esperar a que enfríe y servir.
MARTES: Pasta casera
Ingredientes (para 4 personas):
– 500 gr harina 0000
– 3 huevos
– 1 atado de espinacas
– 1 puñado de tomates cherry
– 3 cdas. queso crema
Preparación
1. Cocinar las espinacas y procesar.
2. Batir los huevos y agregar la espinaca procesada hasta obtener 250 cc de líquido total, entre los huevos y la espinaca procesada.
3. Formar la masa con la harina y el líquido recién hecho. Amasar bien y dejar descansar una hora en heladera. Luego estirar y cortar las cintas. Cocinar en abundante agua con sal.
4. Para la salsa: Saltear los cherry en una sartén con un chorrito de oliva y salpimentar. Agregar dos cucharadas de espinaca procesada, agua de cocción y el queso crema. Por último añadir la pasta cocida y servir.
MIÉRCOLES: Tapa de asado al horno con vegetales
Ingredientes:
– 1 tapa de asado
– 3 cebollas pequeñas
– 2 papas
– 2 zanahorias
– 2 batatas
Para el aliño:
– 50 cc salsa de soja
– 2 cdas. mostaza
– 4 cdas. aceite
– 3 cdas. vinagre blanco
– 1 cda. sal
– 2 cdas. azúcar rubia
Preparación
1. Comenzar formando el aliño.
2. Colocar los vegetales cortados a groso modo en una placa de horno profunda con un chorrito de aceite. Poner la carne arriba y aplicar el aliño. Tapar con aluminio y llevar a horno 180° C por 2 horas.
3. En los últimos 20 minutos de cocción, sacar el papel de aluminio y subir el horno a 200° C para dorar bien la carne y los vegetales.
JUEVES: Churrasquitos de cerdo a la mostaza
Ingredientes:
– 4 churrasquitos de cerdo
– 1 cebolla
– 1 morrón
– 3 cdas. mostaza
– 3 cdas. crema
– 1 lata cerveza
Preparación
1. Sellar los churrascos en una sartén bien caliente. Reservar.
2. En la misma sartén, con un toque de aceite, saltear la cebolla y el morrón cortados chiquitos previamente. Cocinar y bien desglasar con un poco de cerveza.
3. Luego sumar la mostaza, los churrascos y cocinar a fuego bajo por 20 minutos. Por último incorporar la crema y cocinar 3 minutos más. Servir con unas papas al pimentón.
VIERNES: Pizza de jamón, huevo y morrón
Ingredientes
Para la masa:
– 400 gr harina 0000
– 5 gr levadura seca
– 250 cc agua
– sal + azúcar
Para el relleno:
– 1 morrón
– 100 gr jamón cocido
– 2 huevos duros
– 300 gr muzzarella
Preparación
1. Comenzar formando la masa y dejar leudar tapada por 30 minutos.
2. Estirar en fuente pizzera de 28/30 cm, poner salsa de tomate y dejar leudar 20 minutos más. Luego hornear a 180° C por 10 minutos.
3. Cocinar el morrón en la hornalla. Luego colocar caliente en una bolsa de nylon y dejar enfriar. Pelar, cortar en tiras y reservar.
4. Colocar la muzzarella en la prepizza y hornear. Una vez lista colocar el morrón, huevo duro y jamón.
