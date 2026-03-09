Qué cocinar esta semana: menú día por día del 9 al 13 de marzo por el chef Paco Almeida

¡Vamos que el mes avanza y las actividades, de todo tipo, se multiplican! Y como sabemos que todos tienen días agitados, nosotros te solucionamos el qué comer por estos días. Esta semana quién nos deleita con sus preparaciones caseras es Paco Almeida, chef y comunicador social, además de creador de contenidos. Tomá nota y contanos cómo te fue.

Chef Paco Almeida.



Listado de compras

1 tapa de asado

4 churrascos de cerdo

6 zapallitos verdes

1 atado de espinacas

8 huevos

1 tapa de tarta

queso rallado

6 cebollas

queso crema

harina 0000

2 papas

2 zanahorias

2 morrones

2 batatas

1 sobre levadura seca

jamón cocido

mostaza

tomates cherry

1 lata cerveza

salsa de soja

sal + pimienta

aceite

LUNES: Tarta mousse de zapallitos



Ingredientes (para 4 personas):

– 6 zapallitos verdes

– 1 cebolla grande

– 3 huevos

– 3 cdas. queso crema

– 1 tapa de tarta

– 50 gr queso rallado



Preparación

1. Saltear la cebolla picada pequeña con 1 cucharada de sal y azúcar. Sumar los zapallitos y cocinar bien. Una vez bien cocidos, dejar enfriar.

2. Sumar los huevos, el queso crema, condimentamos y procesar. Si está muy liquido se pueden sumar unas cucharadas de maicena, harina o harina de arroz.

3. Disponemos la tapa de tarta en un molde. Colocamos el queso rallado por debajo, el relleno, más queso y unos cubos de zapallitos cocidos para decorar. Hornear por 40 minutos a 170° C. Está lista cuando al meter un palito, este sale seco. Esperar a que enfríe y servir.

MARTES: Pasta casera



Ingredientes (para 4 personas):

– 500 gr harina 0000

– 3 huevos

– 1 atado de espinacas

– 1 puñado de tomates cherry

– 3 cdas. queso crema



Preparación

1. Cocinar las espinacas y procesar.

2. Batir los huevos y agregar la espinaca procesada hasta obtener 250 cc de líquido total, entre los huevos y la espinaca procesada.

3. Formar la masa con la harina y el líquido recién hecho. Amasar bien y dejar descansar una hora en heladera. Luego estirar y cortar las cintas. Cocinar en abundante agua con sal.

4. Para la salsa: Saltear los cherry en una sartén con un chorrito de oliva y salpimentar. Agregar dos cucharadas de espinaca procesada, agua de cocción y el queso crema. Por último añadir la pasta cocida y servir.

MIÉRCOLES: Tapa de asado al horno con vegetales



Ingredientes:

– 1 tapa de asado

– 3 cebollas pequeñas

– 2 papas

– 2 zanahorias

– 2 batatas

Para el aliño:

– 50 cc salsa de soja

– 2 cdas. mostaza

– 4 cdas. aceite

– 3 cdas. vinagre blanco

– 1 cda. sal

– 2 cdas. azúcar rubia



Preparación

1. Comenzar formando el aliño.

2. Colocar los vegetales cortados a groso modo en una placa de horno profunda con un chorrito de aceite. Poner la carne arriba y aplicar el aliño. Tapar con aluminio y llevar a horno 180° C por 2 horas.

3. En los últimos 20 minutos de cocción, sacar el papel de aluminio y subir el horno a 200° C para dorar bien la carne y los vegetales.

JUEVES: Churrasquitos de cerdo a la mostaza



Ingredientes:

– 4 churrasquitos de cerdo

– 1 cebolla

– 1 morrón

– 3 cdas. mostaza

– 3 cdas. crema

– 1 lata cerveza



Preparación

1. Sellar los churrascos en una sartén bien caliente. Reservar.

2. En la misma sartén, con un toque de aceite, saltear la cebolla y el morrón cortados chiquitos previamente. Cocinar y bien desglasar con un poco de cerveza.

3. Luego sumar la mostaza, los churrascos y cocinar a fuego bajo por 20 minutos. Por último incorporar la crema y cocinar 3 minutos más. Servir con unas papas al pimentón.

VIERNES: Pizza de jamón, huevo y morrón



Ingredientes

Para la masa:

– 400 gr harina 0000

– 5 gr levadura seca

– 250 cc agua

– sal + azúcar

Para el relleno:

– 1 morrón

– 100 gr jamón cocido

– 2 huevos duros

– 300 gr muzzarella



Preparación

1. Comenzar formando la masa y dejar leudar tapada por 30 minutos.

2. Estirar en fuente pizzera de 28/30 cm, poner salsa de tomate y dejar leudar 20 minutos más. Luego hornear a 180° C por 10 minutos.

3. Cocinar el morrón en la hornalla. Luego colocar caliente en una bolsa de nylon y dejar enfriar. Pelar, cortar en tiras y reservar.

4. Colocar la muzzarella en la prepizza y hornear. Una vez lista colocar el morrón, huevo duro y jamón.