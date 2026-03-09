Neuquén es el motor del país, pero la riqueza del subsuelo debe ser bienestar para los neuquinos

Neuquén tiene una situación estructural bastante distinta a la del resto del país, principalmente por los recursos energéticos, que la diferencia en términos de desarrollo económico debido al petróleo y al gas. Somos vistos como un faro en el país y eso hace que la provincia sea muy atractiva para familias de toda la Argentina que buscan una proyección de vida.

Pero ese atractivo implica un enorme desafío: debemos ser capaces de sostener servicios básicos como vivienda, educación y salud, además de infraestructura crítica como agua y electricidad. Todo eso necesita de políticas públicas planificadas con una mirada integral de nuestra provincia.

Hay que defender la energía como un recurso estratégico y no solo como un bien de cambio porque cuando pensás la energía como un recurso estratégico, lo hacés en función del bien común y de la utilización de un recurso al que todos puedan acceder. Para nosotros, esa riqueza del subsuelo debe aportar al desarrollo laboral y a las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las familias neuquinas. Cuando se piensa solo como mercancía, el beneficio es para unos pocos o para empresas privadas. Mi objetivo en la gestión pública es que todos los neuquinos puedan realizarse en su propia tierra.

En Neuquén somos ejemplo de seguridad jurídica porque Vaca Muerta es un proyecto de Estado, no de un gobierno de turno. Se trata de políticas públicas que perduran sin importar los sellos políticos. Además, fortalecemos esa confianza con instituciones sólidas; la reforma del Código Procesal Civil es un ejemplo de madurez institucional. Pasamos a un modelo adversarial moderno, el primero en Latinoamérica, para dar reglas de juego claras a quienes quieran acompañar nuestro desarrollo económico.

Pero también es importante pensar en la diversificación de la matriz imaginando a Neuquén post-petróleo. La planificación tiene que ser ahora, antes de que se termine el último barril en Vaca Muerta. Somos una provincia que ya es polo científico-tecnológico y que apuesta a las renovables. Por ejemplo, la energía fotovoltaica tiene un potencial enorme en nuestra naturaleza; incluso en zonas de nieve, donde el reflejo permite usar paneles bifaciales que toman luz de ambos lados. He presentado proyectos para llevar esta energía a zonas rurales donde es complejo llegar con la red tradicional, porque el acceso a la energía es un derecho de las familias.

Y allí la educación es fundamental. Estoy trabajando en estadísticas para mejorar la currícula escolar, orientándola hacia las ciencias duras como la geología, la robótica y la inteligencia artificial. Queremos que nuestros jóvenes lideren la industria que se desarrolla en su suelo, pero sin descuidar las ciencias blandas, la salud mental y la gestión de las emociones.

Tenemos que seguir construyendo políticas públicas basadas en datos, en ciencia y, sobre todo, en la escucha activa de cada sector. No hay que buscar la mera cantidad de normas, sino la calidad cualitativa con un fuerte anclaje territorial. Mi principal objetivo es que el sector energético derrame en una mejor calidad de vida para todos, saldando deudas históricas y enfrentando los desafíos de la coyuntura con responsabilidad.

*Diputada provincial MPN