Argentina y Estados Unidos fortalecen su alianza nuclear estratégica en Washington

La 19ª reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre Argentina y Estados Unidos se llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en Washington, D.C., con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral en el desarrollo y regulación de la energía nuclear con fines pacíficos.

Durante la reunión, ambos países destacaron el valor estratégico de la cooperación nuclear civil para profundizar sus vínculos económicos, políticos y tecnológicos. En ese marco, reafirmaron su compromiso con los estándares internacionales de seguridad tecnológica y física nuclear, así como con las políticas de no proliferación.

El encuentro fue encabezado por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía argentino, y por Gonzalo Suárez, subsecretario adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado estadounidense.

La delegación argentina estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, además de funcionarios de la embajada argentina en Estados Unidos. Por el lado estadounidense participaron autoridades del Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear y el Departamento de Comercio.

Las delegaciones también ratificaron su adhesión al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y subrayaron la importancia de fortalecer el sistema internacional de salvaguardias que supervisa el Organismo Internacional de Energía Atómica. Asimismo,destacaron el papel del organismo en la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades para aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el interés compartido en el desarrollo y despliegue de reactores modulares pequeños (SMR) y otras tecnologías nucleares avanzadas, consideradas herramientas con potencial para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo energético.

En ese sentido, Argentina y Estados Unidos reiteraron su compromiso de cooperación en el marco del programa internacional FIRST, orientado a promover la infraestructura necesaria para el uso responsable de reactores modulares pequeños.

Finalmente, las autoridades de ambos países manifestaron su intención de concluir en el corto plazo las negociaciones de un nuevo acuerdo bilateral sobre los usos pacíficos de la energía nuclear. Este instrumento reemplazará al convenio vigente, cuyo plazo de vigencia se extiende hasta 2027.