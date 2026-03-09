Necrológicas de hoy, lunes 9 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 9 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ULLOA, PEDRO JAIME
Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
