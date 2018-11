Afirman que no se cumple con la inclusión en las escuelas de Neuquén

La inclusión en el sistema educativo de los niños con discapacidad sigue siendo una materia pendiente en Neuquén según el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del gremio docente, ATEN.

Si bien ya habían estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales, en agosto del año pasado el gobernador Omar Gutiérrez respaldó la resolución 1256 a través de la cual el Consejo Provincial de Educación estableció que serían los mismos alumnos y sus familias quienes podrían optar entre una institución especial o una común a partir del ciclo lectivo de este año.

A más de un año y al igual que ocurrió cuando fue anunciada, la medida sigue despertando cuestionamientos, ya que se desde las organizaciones se afirmó que la Provincia no realizó las reformas de infraestructura ni sumó la cantidad de maestras necesarias para aplicarla.

“No hay inversión en infraestructura ni mas cargos creados. No hubo cambios. Lo q se supone que se debería haber dado es destinar presupuesto educativo para eso y no sucedió. Sigue siendo un posicionamiento de los y las docentes el de llevar adelante practicas inclusivas, no del gobierno”, resumió la vocal gremial, Marisabel Granda.

Con esta postura coincidió la representante del Foro, Carmen Senguer, quien aclaró que aunque se dispusiera que las maestras integradoras asistieran a las escuelas dos veces por semana, esto no era suficiente para aplicar la resolución. “No destinaron los recursos necesarios”, sentenció.

Según Senguer, la medida tuvo un efecto adverso, porque el sistema se “abroqueló” y desde las escuelas se apela a reglamentos internos para no inscribir a los estudiantes con discapacidad, cuando el “marco legal es superior”. Como ejemplo dio la situación de Dylan, un niño con discapacidad que cursa cuarto grado y no tiene maestra integradora.

Claudia, la mamá del pequeño, explicó que su hijo siempre estudió en una escuela común por decisión familiar. Sin embargo, en agosto el programa de Nación “Incluir Salud” dejó de pagar a la maestra integradora y Dylan se quedó sin docente. En ese momento, la mujer contó que recurrió a la Provincia para garantizar la educación del niño, pero le respondieron que para esto debería hacer doble turno, asistiendo a una escuela especial a pesar, con lo que no estuvieron de acuerdo.

Otra de las opciones que ofrecieron desde el gobierno, según Claudia, fue una beca de $4.000 anuales para que ella contrate a la maestra integradora. “No me alcanza, una docente cobra $26.000 por mes. Además, si yo aceptaba esa miseria, Dylan perdía la asignación universal por hijo con discapacidad y la pensión, por un acuerdo entre la Provincia y Nación”, cuestionó la mujer.

Claudia también resaltó que aunque le garantizaron que el año que viene el niño contará con una integradora dos veces por semana, esto tampoco es una solución porque es necesario que la docente trabaje toda la semana. La mujer dijo que su situación es tan solo una parte de lo que falta en las escuelas para lograr la integración, ya que tampoco hay psicopedagogas ni la estructura necesaria. “Las maestras te dicen que no están capacitadas y es así, hacen todo lo que pueden”, resaltó.

El año pasado, en respuesta al reclamo de una madre que no había podido inscribir a su hijo con discapacidad en un jardín de Neuquén, la ministra de Educación, Cristina Storioni afirmó que la provincia estaba preparada para la inclusión. Según explicó la funcionaria en ese momento, 1.510 personas con discapacidad estaban incluidas en escuelas comunes de las 3.000 abarcadas por el sistema educativo y que el mismo contaba con 1.700 profesionales de distintas especialidades.