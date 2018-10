Conflicto Estación Limay: ahora el problema es el alquiler

La posibilidad de la expropiación del predio donde funciona hace años el colegio Estación Limay de Cipolletti generó malestar en el entorno de la dueña del terreno. El abogado y apoderado de Marta Krause, Michel Rischmann, aseguró que es “absurdo” que lo utilicen como un medio de presión. “Que quieran expropiar un colegio de ricos es totalmente absurdo. Es la gente con el poder adquisitivo más alto de Cipolletti. Sería un gobierno para los ricos, con todas las tomas que hay en Cipolletti.”, expresó el abogado.

El letrado de Krause reconoció que el pedido para prorrogar dos años más de contrato es de $785 mil (todas las cifras incluyen IVA) y que actualmente están pagando $157 mil. “Ellos quieren una prórroga por tres años, Krause le propuso por dos. Si ellos en 20 años no tuvieron un edificio propio en tres años tampoco lo van a tener”, agregó. La mutual que brinda un servicio de educación para jardín, primario y secundario tiene un predio sobre calle Vélez Sársfield donde se proyecta hacer un edificio propio, pero es mediano plazo.

Antes deben solucionar el conflicto con la propietaria del actual predio donde funciona el establecimiento que tiene fecha de vencimiento en febrero de 2019. Las negociaciones no están cerradas, pero la mutual deberá pagar esa cifra que es cinco veces mayor a la actual pero continuar con el vínculo contractual. O sentarse a negociar ya que la propuesta de $ 460 mil no fue aceptada. “Ellos quieren poner las condiciones. Esto es un contrato que tiene dos partes, pero ellos quieren imponer. Krause no quiere terminar el contrato, no quiere seguir perdiendo plata”, expresó Rischmann.

La última oferta que realizó la institución fue de $ 460.000 y la exigencia que el contrato sea por tres años como el actual. El apoderado de Krause indicó que el precio nuevo lo fijó un tasador. Se trata de un edificio de 4.000 m2. Rischmann aseguró que la cuota del colegio es de 5.000 pesos. “Con 26 alumnos juntan el dinero para lo que les cuesta el alquiler hoy”, indicó.

Edificio propio

Fuentes allegadas al colegio Estación Limay confirmaron que hay un proyecto para la construcción de un edificio propio, pero la iniciativa les llevará al menos dos años poder concretarlo por lo que la prórroga del contrato en el predio actual o el alquiler de otro edificio, es vital para garantizar la continuidad de la matricula que contempla a 700 alumnos.

La Mutual que brinda un servicio de educación en Cipolletti concretó un proyecto para la construcción de un edificio propio que será financiado por los padres de los alumnos y que luego la institución devolverá. La institución cuenta con un predio sobre circunvalación y Vélez Sársfield.

La iniciativa original era un plan de pago de 24 cuotas por cada alumno. En la asamblea donde se discutió esta iniciativa se aclaró que ítems que figuraría en el recibo no es obligatorio y que luego sería reintegrado.

El proyecto de lugar propio podría concretarse pero necesitan al menos dos años para concretarlo. Otra opción que tiene la comunidad educativa es presentar un recurso de amparo en la Justicia para evitar que los estudiantes se queden sin escolaridad. Ayer, una alta fuente del gobierno provincial volvió a confirmar el apoyo al colegio: “vamos a poner a disposición las leyes vigentes para ello y será la escuela lo que aporte los fondos para la expropiación”, reveló. Además agregó que se trata de una “emergencia educativa” ya que la provincia no puede incorporar 700 alumnos y 200 puestos de trabajo para los docentes.