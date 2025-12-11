Rally Argentino oficializó su calendario para la temporada 2026: confirmadas la Manzana y Cutral Co

Los caminos de la región tendrán acción por el Rally Argentino en 2026. (Fredi Bajlión, Locos X el rally)

El Rally Argentino cerró su temporada 2025 el pasado fin de semana en Mina Clavero y días después ya comunicó lo que será el calendario 2026. La máxima categoría de la especialidad tiene definido nueve fechas para el próximo ejercicio y el inicio será entre fines de febrero y principios de marzo.

El calendario 2026 de Rally Argentino

En el calendario 2026 se confirmaron la Vuelta de la Manzana en Río Negro y el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en la provincia de Neuquén.

Mediante sus redes sociales, el Rally Argentino confirmó su certamen venidero y la primera cita tendrá lugar del 1 de marzo con el Rally Pagos del Tuyú en General Madariaga, contienda que se afirmó ya como apertura de los últimos torneos.

La continuidad será el 19 de abril con el Rally de Córdoba, el cual tendrá la participación del Rally Codasur, y la tercera competencia se desarrollará el 24 de mayo en Plaza Huincul y Cutral Có.

Catamarca albergará el Rally del Poncho el 28 de junio en el evento correspondiente al cuarto compromiso del calendario.

Santa Fe tendrá la quinta fecha, el 2 de agosto, con una nueva edición del Rally del Jaaukanigás y la sexta será la tradicional Vuelta de la Manzana, el 6 de septiembre.

Entre Ríos será sede de la séptima carrera el 4 de octubre, mientras que la recta final tendrá la presencia de San Luis, el 8 de noviembre y el cierre tendrá lugar el 13 de diciembre en escenario a confirmar.

Con información de Carburando.