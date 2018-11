Corrupción de menores: allanamientos para una nueva audiencia contra Iud

Juan Brussino es el nuevo juez en la investigación de corrupción de menores y este jueves autorizó allanamientos en San Antonio, requeridos por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, enfocada en la obtención de mayores datos para una segunda audiencia de cargos contra el legislador Javier Iud y el intendente Luis Ojeda, luego que la anterior jueza, Itziar Soly, desechara el viernes cargos contra ellos.

Según se advirtió en San Antonio, la fiscal - con un equipo policial - inspeccionó domicilios y, entre ellos, inmuebles de la intersección de las Rutas 3 y 251, considerando que la menor señaló un local de la zona donde habría tenido relaciones sexuales con Iud. Lo mismo hizo con otras viviendas. Incluso, Brussino habría autorizado allanamientos también en la búsqueda de precisiones para la identificación de los lugares señalados por la víctima.

Estas diligencias confirman los dichos de la fiscal, que insistiría próximamente con los cargos. Casi simultáneamente, Iud aprovechó ayer la sesión legislativa para insistir que el hecho del que se lo acusa “jamás existió” y aclarar que no se va a “retirar de escena”.

En el recinto, el legislador del FpV contó que su inclusión en la causa se hizo visible cuando se presentó inmediatamente en la Justicia al enterarse de la investigación por un whatsapp. Prometió que no hizo ni hará uso de ningún privilegio parlamentario mientras insistió en que el hecho del que se lo acusa “jamás existió”. Remarcó que su prioridad está en la defensa de su dignidad , por lo cual, no renunciará, no se retirará “de la escena” y no licenciará su dignidad.