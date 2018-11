Corrupción de menores: Iud dijo en la sesión que no tomará licencia

La investigación de corrupción de menores en San Antonio irrumpió esta mañana en la sesión ya que el legislador Javier Iud -incluido en esa causa- solicitó una cuestión de privilegio para narrar que se puso a disposición de la Justicia cuando se enteró de la denuncia pero, además, aclaró que no se va a “retirar de escena” y no se tomará licencia porque va a defender su dignidad.

La jueza Itzia Soly desestimó el viernes un pedido de corrupción de menores contra Iud aunque la fiscal Paula Rodríguez Frandsen adelantó otra presentación de cargos contra el legislador. Ayer se registró un cambio de magistrado y el proceso lo asumió Juan Brussino, en ocasión de la imputación para un quinto sospechoso en la causa en perjuicio de una menor.

Esta mañana, en el inicio de la sesión, Iud habló del tema, destacando que él lo hizo visible cuando se presentó en forma inmediata a la Justicia cuando se enteró de la investigación por un mensaje de whatsapp. Resaltó que no hizo ni hará uso de ningún privilegio mientras insistió que el hecho del que se lo acusa “jamás existió”.

En otra parte, el legislador explicó su defensa por su dignidad y que, en ese objetivo, no renunciará a esa actitud, no se retirará de la escena y no licenciará su dignidad. Destacó que seguirá en su banca para luchar por su dignidad como lo ha hecho desde que llegó al primer día desde diciembre de 1999.

Frente a esa intervención, el titular de la bancada de Juntos, Alejandro Palmieri habló para resaltar de la “coherencia” del oficialismo, pues “nosotros siempre respetamos el principio de presunción de inocencia, siempre, cuando se corresponde a alguien cercano o alguien de otra fuerza. Así, somos diferentes”, enfatizó, aludiendo al antecedente del ex legislador de Juntos, Rubén López.

También, Palmieri manifestó de la decisión de no politizar el proceso porque la Justicia debe actuar, garantizando el oficialismo el respeto de sus tiempos, acciones y decisiones.

