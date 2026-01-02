El Horóscopo de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de 2026, signo por signo 

El 2025 se despidió y el 2026 da paso a su primer fin de semana. Este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero serán el principio de un año en el que vendran grandes cosas. Lo mismo se podrá comenzar a palpar durante estos días, así lo confirmó Mhoni Vidente con su horóscopo y predicciones para cada uno de los signos del zodíaco.

Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones para el primer fin de semana de 2026

Aries

Este fin de semana será de reinvención personal y fortaleza interior. Mhoni destaca que Aries, representado por la carta de El Emperador, tendrá la oportunidad de consolidar proyectos importantes y salir de situaciones complicadas con mayor confianza en sí mismo.

Tauro

Para Tauro 2026 trae crecimiento en negocios propios y estabilidad financiera. Es momento de asumir papel de liderazgo en tus iniciativas económicas y, si estás en una relación, puede haber decisiones serias (matrimonio o separación) que marquen un antes y un después.

Géminis

Mhoni ve un fin de semana donde la creatividad y la comunicación juegan un papel clave. Podés avanzar en estudios, viajes o proyectos que requieran ingenio y apertura mental. En el amor, la claridad será fundamental para evitar malentendidos.

Cáncer

Habrá oportunidades nuevas en tu entorno laboral si mantenés una actitud enfocada y disciplinada. Este fin de semana puede ser de consolidación emocional y también de crecimiento profesional.

Leo

Este signo aparecerá como uno de los dominantes del año y comienza por este fin de semana, con energías que favorecen la abundancia y el éxito personal. Podés atraer reconocimiento, dinero y carisma en varios ámbitos, aunque Mhoni advierte que también conviene cuidar excesos o vicios.

Virgo

Será un período para organizar y estabilizar distintos aspectos de tu vida. Aunque puede no haber grandes sobresaltos, hay invitaciones de trabajo o proyectos que pueden dar frutos si las abordás con método y constancia.

Libra

Las cartas auguran un nuevo comienzo positivo. Este puede ser un buen año para dejar atrás energías y relaciones que ya no aportan. Mhoni indica que Libra tendrá oportunidades para crecer en el plano público y laboral, usando tu don comunicativo para abrir puertas.

Escorpio

El 2026 puede ser un año de transformación profunda. Mhoni recomienda cerrar ciclos que ya no sirven y enfocarse en nuevos comienzos que potencien tu bienestar emocional y profesional. Este fin de semana es el momento de poner los cambios en marcha.

Sagitario

Este será un año de aventura, expansión y oportunidades, comenzando por este fin de semana. Los viajes, estudios o incluso un cambio de residencia pueden estar favorecidos, y en el plano sentimental pueden surgir experiencias nuevas que te empujen a crecer.

Capricornio

Para Capricornio, 2026 se presenta como un ciclo de logros y disciplina. La constancia en el trabajo será clave para estabilizar tus finanzas, y el autocuidado será importante para mantener el equilibrio general.

Acuario

Según Mhoni, Acuario tendrá una energía dominante en el año y este fin de semana. Esto puede traducirse en cambios positivos, intuición afilada y momentos de transformación social o personal que te permitan destacarte, especialmente en proyectos innovadores.

Piscis

El año y el fin de semana estará marcado por una conexión emocional y espiritual más profunda. La introspección, la meditación o el trabajo interior podrán abrirte puertas en lo laboral y emocional, si mantenés enfoque y disciplina.