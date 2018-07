Desocupados de El Chañar volvieron a cortar la Ruta 7

Un grupo de al menos 30 personas inició un corte sobre la Ruta Provincial 7 en San Patricio del Chañar a las 6 de la mañana de hoy. La interrupción se ubica en los cruces de las picadas 4 y 5 de la localidad.

Se trata de un grupo de desocupados que reclama hace varios meses puestos laborales en la industria petrolera y en la semana había realizado un acampe en el municipio.

Carolina Romero, referente del grupo, dijo esta mañana en LU5 que “estamos peleando un puesto de trabajo, hay desocupados y despedidos de Techint queremos que los vuelvan a reintegrar y que se empiece a trabajar”.

La manifestante explicó que en la semana estuvieron “acampando en la municipalidad pero como no recibimos respuestas del intendente -Ramón Osés- nos fuimos a la ruta pero el clima no ayudó, después llegó una orden de desalojo y nos retiramos. Estamos de nuevo porque no nos dan respuestas no nos dan la cara”. Reclamó también que “nos dicen que vayamos a trabajar a la chacra, pero la plata no te alcanza hoy en día con trabajar en la chacra y estamos en una zona petrolera”.

Sobre la modalidad del corte indicó que “estamos dejando pasar cada una hora a particulares, empresas no. El camino está libre a ambulancias, colectivos interurbanos personas con discapacidad y certificados médicos”.