Cuáles son las frutas más saludables y por qué conviene incorporarlas a la dieta

Coloridas, dulces y refrescantes, las frutas son uno de los alimentos más completos dentro de una alimentación equilibrada. Además de su sabor, aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que ayudan a cuidar la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras por día, lo que equivale aproximadamente a cinco porciones diarias. Diversos estudios científicos demostraron que alcanzar esa cantidad puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y otros problemas de salud.

Según lo publicado por Euronews, lo ideal es consumir las frutas frescas, aunque también pueden incorporarse congeladas, deshidratadas o en jugos naturales. Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las frutas tienen exactamente las mismas propiedades: algunas se destacan por su contenido de fibra, otras por sus vitaminas o por sus antioxidantes.

La clave está en la variedad y la moderación, ya que consumir grandes cantidades de fructosa o fibra puede provocar molestias digestivas como hinchazón o diarrea. A continuación, un repaso por algunas de las frutas más saludables para sumar a la alimentación diaria.

Banana: energía rápida y nutrientes clave

La banana es una de las frutas más prácticas y consumidas. Su “envoltorio natural” permite transportarla fácilmente y comerla en cualquier momento del día.

Además de su sabor dulce y textura suave, aporta potasio, magnesio, vitamina B6 y fibra, nutrientes importantes para el funcionamiento del organismo.

El potasio, en particular, ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular. Un estudio publicado en 2019 también vinculó un mayor consumo de este mineral con una progresión más lenta de la enfermedad renal.

Las bananas también son muy versátiles: se pueden usar en licuados, smoothies, postres o incluso congeladas como una alternativa similar al helado.

Manzanas y peras: fibra y compuestos protectores

Las manzanas siguen siendo una de las frutas más recomendadas para incorporar a la dieta diaria. Desde las verdes y ácidas hasta las más dulces, contienen fitoquímicos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como diabetes o ciertos tipos de cáncer.

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda consumirlas con cáscara, ya que allí se concentra cerca de la mitad de la fibra y de los antioxidantes.

Las peras, por su parte, también son ricas en fibra, lo que contribuye a mejorar la digestión y ayuda al control del peso. Además, aportan minerales como cobre y potasio, importantes para el funcionamiento de los músculos, los nervios y el corazón.

Frutos rojos: pequeños pero muy potentes

Los frutos rojos se destacan por su alto contenido de antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir los radicales libres y a proteger las células del organismo.

Entre ellos, arándanos, frambuesas y moras presentan una de las mayores capacidades antioxidantes, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Gracias a estas propiedades, su consumo frecuente se asocia con beneficios para el sistema cardiovascular y la salud general.

Kiwi: aliado de la digestión

El kiwi, con su característico sabor ácido y su intenso color verde, es otra fruta muy valorada por sus beneficios digestivos.

Investigadores del King’s College de Londres señalaron en un informe reciente que consumir entre dos y tres kiwis al día puede ayudar a aliviar el estreñimiento.

Su contenido de fibra soluble e insoluble favorece el tránsito intestinal y aumenta el volumen de las heces. Este efecto se mantiene incluso si se consume con o sin cáscara.

Cítricos: vitamina C y protección celular

Las frutas cítricas como naranja, limón, mandarina o pomelo son conocidas por su gran aporte de vitamina C, fundamental para proteger las células del organismo.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), esta vitamina también contribuye a mantener la piel, los vasos sanguíneos y los huesos en buen estado.

Además, los cítricos contienen flavonoides, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Un estudio publicado en 2021 incluso sugirió que el jugo de naranja podría ayudar a prevenir la formación de cálculos renales, mientras que el jugo de pomelo podría tener el efecto contrario.

Palta: grasas saludables y beneficios para el corazón

La palta es una fruta diferente a muchas otras, ya que contiene una mayor proporción de grasas. Sin embargo, se trata principalmente de grasas monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para el sistema cardiovascular.

Además, aporta potasio, vitaminas A, C y E, nutrientes que contribuyen a la salud de la piel y al buen funcionamiento del organismo.

Según distintos estudios citados por Euronews, el consumo moderado de palta puede favorecer la salud intestinal, mejorar la función cognitiva y ayudar al control del peso.

De todos modos, los especialistas recomiendan no excederse, ya que es un alimento calórico. En general, se sugiere consumir entre media y una palta por día.

Cerezas y granadas: antioxidantes para el organismo

Las granadas son consideradas por muchos especialistas como un auténtico superalimento. Contienen altos niveles de polifenoles, compuestos con gran capacidad antioxidante.

Algunas investigaciones incluso señalan que pueden tener hasta tres veces más antioxidantes que el té verde o el vino tinto. Estos compuestos ayudan a reducir la inflamación y a proteger frente a enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Las cerezas, aunque con menor cantidad de polifenoles, también aportan beneficios importantes. Un estudio de 2022 observó que los hombres que consumían extracto de cereza ácida presentaban menor daño muscular y estrés oxidativo después de hacer ejercicio intenso.

En definitiva, sumar distintas frutas a la dieta diaria no solo aporta sabor y variedad, sino que también contribuye a mejorar la salud general y a prevenir enfermedades a largo plazo.