La Finalissima no define sede y crece el riesgo de suspensión

Messi y Lamine Yamal se verán las caras en la Finalissima, que todavía no confirma la sede.

La Finalissima es una novela sin terminar. A falta de dos semanas, el partido entre la Selección Argentina y España no tiene sede y está cada vez más cerca de la cancelación.

Este jueves, la UEFA y la Federación Española propusieron el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Desde la AFA la respuesta fue un no rotundo. Es más, Chiqui Tapia se refirió al tema y dejó claro su deseo: «Quiero que se juegue en el Monumental».

El Bernabéu fue propuesto por UEFA pero rápidamente se descartó.

En la noche del jueves, el presidente del futbol argentino y Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, tuvieron una cena en Buenos Aires donde definieron los pasos a seguir. Hoy tendrán una reunión por videollamada con los dirigentes de UEFA.

La selección argentina está dispuesta a realizar el partido en Europa y ofrecerá a Portugal, Inglaterra (Wembley no está disponible en esa fecha) o Italia como posibles sedes.

El Da Luz de Lisboa, uno de los estadios con más chances de recibir el partido.

La preocupación ya se apoderó de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, porque la albiceleste corre riesgo de no disputar ningún encuentro durante la fecha FIFA de marzo. Estos partidos serán claves para que el técnico argentino termine de definir la lista de convocados para el próximo Mundial.

La definición del nuevo escenario de la Finalissima entra en su etapa final. Según lo que transcendió en las últimas horas, si no se define la sede esta viernes es muy probable la no realización del partido.

De no concretarse el duelo con España, la AFA analiza organizar al menos un amistoso a contrarreloj. En este caso, la dificultad radicará en encontrar un rival al nivel de la Selección Argentina, pues la mayoría de equipos clasificados a la Copa del Mundo ya tienen pactados amistosos en esta fecha.