Cómo reciclar un termo de mate y transformarlo en una maceta original para plantas

Si hay un objeto que forma parte de la vida cotidiana de muchos argentinos es el termo para el mate. Con el paso del tiempo, algunos se rayan, se gastan o simplemente quedan en desuso cuando llega uno nuevo. Sin embargo, en lugar de tirarlos, existe una forma creativa de darles una segunda vida: transformarlos en macetas para el jardín o para decorar el hogar.

Esta idea, cada vez más popular entre quienes practican reciclaje doméstico, propone reutilizar objetos cotidianos para evitar el desperdicio y sumar un toque original a los espacios verdes. Además, permite conservar termos con diseños, colores o stickers que acompañaron momentos de la vida diaria.

Convertirlos en macetas no solo es una opción ecológica, sino también práctica. Gracias a su material resistente, pueden utilizarse tanto en exteriores como en interiores, según el tipo de planta que se elija

Cómo transformar un termo viejo en una maceta

El proceso es simple y no requiere herramientas complejas. El primer paso es limpiar bien el termo por dentro y por fuera, eliminando restos de yerba, café u otras bebidas.

Luego, es importante hacer un pequeño agujero en la base para permitir el drenaje del agua y evitar que se acumulen líquidos que puedan dañar las raíces de la planta.

En el fondo del termo se recomienda colocar una capa de piedras o grava, que ayuda a mejorar el drenaje y la aireación del sustrato. Después se agrega tierra fértil y se planta la especie elegida.

Las suculentas, cactus o flores de bajo mantenimiento suelen ser las más recomendadas, ya que se adaptan bien a recipientes pequeños y requieren menos riego.

Para terminar, el exterior del termo puede mantener su diseño original para un estilo vintage o personalizarse con pintura, dibujos o nuevos stickers, según el estilo del jardín o del ambiente donde se ubique.

Ventajas de reutilizar termos como macetas

Reutilizar termos en desuso tiene beneficios ecológicos, económicos y decorativos. Estos recipientes son resistentes a los cambios de clima, conservan bien la humedad del sustrato y permiten crear piezas únicas para decorar balcones, patios o interiores.

Además, este tipo de reciclaje creativo fomenta la reutilización de objetos que normalmente terminarían en la basura, promoviendo hábitos más sustentables en el hogar.

De todos modos, es importante tomar algunas precauciones. Si el termo es de metal, conviene verificar que no tenga óxido ni bordes filosos. En el caso de los termos plásticos, es recomendable asegurarse de que estén en buen estado y no desprendan olores fuertes.

También se aconseja no reutilizar recipientes que hayan contenido sustancias químicas o tóxicas, para evitar posibles daños en las plantas. Con estos cuidados, un viejo termo de mate puede convertirse en una original maceta reciclada para sumar verde al hogar.

Con información de TN