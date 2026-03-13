Diluvio y granizo en el Alto Valle: productores reportaron hasta 75 milímetros y evalúan daños

La lluvia en el Alto Valle del río Negro registrada este jueves dejó acumulados significativos y caída de granizo en sectores productivos. Productores de Valle Azul y zonas cercanas informaron registros de hasta 75 milímetros y comenzaron a relevar el impacto en chacras agrícolas y frutícolas.

Los datos surgieron de reportes de campo difundidos por productores y técnicos de la AER Inta Villa Regina, que elaboraron un mapa con los registros de la tormenta. Se consignaron acumulados de 75 milímetros en Valle Azul, 45 milímetros en chacras cercanas y valores cercanos a 44 milímetros en otras áreas del este del Alto Valle.

Granizo y lluvia en el Alto Valle: productores comienzan a evaluar el impacto en chacras

El temporal incluyó sectores con granizo. Marcos Oteiza, productor agropecuario de Chacra Azul en Valle Azul, señaló: “Aún no evaluamos el daño pero nos pegó bastante. El maíz más o menos zafó”.

Los registros también muestran valores menores en otros puntos del valle, con reportes cercanos a 20 milímetros hacia el oeste de la región. La tormenta avanzó con distinta intensidad sobre las chacras ubicadas a lo largo de la Ruta 22.

El temporal del jueves dejó lluvia intensa y granizo en zonas rurales del Alto Valle. Fotos: gentileza Luis Celestino.

El ingeniero Luis Celestino, con actividad en Valle Azul, comentó que «afortunadamente» las plantaciones frutales no se vieron afectadas por el granizo. Explicó: «Valle Azul se divide por lotes del 1 al 10. Establecimiento frutícola ‘La Media Luna’ se encuentra en el lote 6 yel granizo fue en el 4. Nosotros en estancia Santa Julia (lote 4) registramos 66mm. Fue un diluvio”.

El productor agregó que la precipitación se concentró en sectores específicos de la zona agrícola. En su caso, indicó que no cayó granizo en el lote donde se encuentran las plantaciones frutales.

Milimetrajes altos en Valle Azul y el este del Alto Valle tras la tormenta

El mapa de registros difundido por técnicos de la AER Inta Villa Regina muestra que en Valle Azul se registraron valores de hasta 75 milímetros y en chacras cercanas se informaron mediciones de 42 y 45 milímetros.

Los productores continúan con recorridas para evaluar el estado de cultivos y estructuras productivas luego de la tormenta. Los reportes preliminares indican sectores con granizo aislado y acumulados de lluvia elevados en pocas horas.