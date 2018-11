Doble femicidio: Según la fiscal, no se podía “sospechar el trágico desenlace”

“No había ningún dato, ni serio ni objetivo, que permita a los integrantes del ministerio público de la quinta (circunscripción judicial, con asiento de funciones en Chos Malal) sospechar siquiera este dramático resultado”, aseguró ayer la fiscal jefe, Sandra González Taboada, ante el jurado de enjuiciamiento, que deberá determinar si le impone o no una sanción a su colega, Ricardo Videla, por los hechos previos al doble femicidio, ocurrido en Las Ovejas.

Carina Apablaza y su hija Valentina de once años, fueron asesinadas en plena vía pública por Lorenzo Muñoz, en la localidad del norte neuquino, el 22 de febrero de este año. El hombre fue imputado el 2 de noviembre de 2017 por el abuso sexual de la niña y tenía prohibido acercarse a ambas mujeres.

Videla intervino en la investigación de este delito. Marcelo Medori, que actúa como fiscal, lo acusa de haber subestimado la gravedad del conflicto y no haber tomado oportunamente las medidas idóneas para proteger a Carina y Valentina. Es por eso que pide que el jurado lo destituya del cargo, que asumió en 2016, por mal desempeño. Además de Videla se juzga la responsabilidad del juez civil, Carlos Choco.

González Taboada declaró en calidad de testigo en la segunda jornada del jury, que se desarrolla en la Legislatura. Consultada por el defensor de Videla, Ricardo Mendaña, sobre las circunstancias en que tomó conocimiento del doble femicidio, la testigo afirmó: “Yo me acuerdo que le pregunté a Pablo Milanese (asesor letrado del fiscal Videla), porque Pablo Milanese lleva un tiempo en la circunscripción. Él hace todas estas comisiones, o sea que viaja mucho al interior de la circunscripción. Le digo: “Pablito, ¿qué perfil? ¿Frente a quien nos vamos a encontrar?” Un paisano (le contestó). Nada que llamase la atención respecto a la persona, nada que se hubiere podido objetivamente, suficientemente decir: “bueno tengamos cuidado con este señor o hay algo”.

Te puede interesar | Femicidio en Las Ovejas: el punto clave del juri al juez y fiscal del caso

Milanese fue el primer testigo en comparecer ayer. Su declaración se extendió por dos horas. El interrogatorio estuvo marcado por los cruces entre Medori y los defensores, al punto tal que el presidente del jurado, Germán Busamia, tuvo que realizar las preguntas.

El funcionario fue el que le formuló cargos a Muñoz, con la supervisión de Videla, en noviembre. Planteó que en aquel momento se decidió la acusación sobre la base de la denuncia que Carina había realizado en comisaría el 14 de septiembre, el informe de la licenciada en trabajo social, Rocío Durán, de develación del abuso, y los videos que le enviaba Muñoz a la mujer para amedrentarla.

Lo que se le endilga en la acusación a Videla es que previo a la audiencia, que ejecutó Milanese, tenía en su conocimiento que Carina había denunciado la intimidación y amenaza realizada por Muñoz el 24 de octubre. Allí la mujer expresó: “quiero dejar asentado que si me llega a pasar algo a mí o a mi hija, el único responsable va a ser Lorenzo porque es como que no toma enserio la gravedad de la situación y el daño que le hizo a mi hija y el que me está haciendo a mí.”