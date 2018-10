Femicidio en Las Ovejas: el punto clave del juri al juez y fiscal del caso

Carina Apablaza había sufrido abuso sexual de niña. Cuando pudo contarlo nadie le dio valor a sus palabras. Al enterarse que su hija Valentina, de once años, había sido atacada por Lorenzo Muñoz, su expareja, buscó incansablemente la manera de resguardarla.

“Fue una mamá preocupada por su hija, entendiéndola desde la experiencia de haber sido una víctima de abuso crónico. Lo que siempre diferenciaba es que a ella no le creyeron, ella lo contó, se lo contó a sus familiares y no la pudieron proteger, porque no le creyeron. Cinco años tenía cuando inicia este proceso de abuso, de violaciones, ella describió abusos con penetración, así que era una mamá muy conectada desde la protección y desde la salvaguarda a su hija”, declaró Rocío Durán, licenciada en Servicio Social, durante la primera jornada del jurado de enjuiciamiento contra el juez civil Carlos Choco y el fiscal Ricardo Videla.

Ambos funcionarios judiciales están acusados de mal desempeño, por su actuación en los hechos previos al doble femicidio de Las Ovejas, cometido por Muñoz en plena vía pública.

La testigo fue quien entrevistó a la niña cuando ingresó al hospital de Las Ovejas en septiembre de 2017. Señaló que en la develación del abuso Valentina fue clara. “Era una nena muy expresiva, estaba con mucha necesidad de contar lo que le estaba pasando”, aseguró. Dijo que en su informe precisó los antecedentes de Muñoz porque había agredido ya a otras mujeres.

Durán afirmó que fue la situación más grave que asistió en 2017 . Como vivían en la casa de Muñoz se resolvió que se quedaran a resguardo en el hospital hasta tanto se localizara una vivienda. La profesional destacó el temperamento de Carina “no dejándose vencer por el miedo”.

El relato de la testigo evidenció de qué modo la violencia machista atravesó la biografía de ambas mujeres, de forma sistemática, y cómo recurrieron a las instancias institucionales para pedir ayuda. El jurado deberá determinar si hubo un comportamiento omisivo en el procedimiento de los funcionarios cuando les tocó intervenir.

Para el acusador, Marcelo Medori, no cabe duda de ello. “Nuestras principales testigos no están”, enfatizó. Llamó a Muñoz “depredador humano” e insistió en que los enjuiciados “juegan a decir la culpa la tuvo el otro.”

Los defensores intentaron correr de ese terreno la discusión. “No hay ninguna forma razonable de atribuir la conducta de un depredador, un demente, un depravado, al desempeño funcional del doctor Choco”, planteó el abogado Federico Egea (ver aparte).

En la misma línea fue el alegato de Ricardo Mendaña, defensor de Videla: “La fiscalía nos dijo que no pretendía juzgar la tragedia, no había un reproche vinculado por una conexión causal entre esas muertes y las omisiones que les adjudican a los funcionarios, pero hoy (por ayer) esa salvedad se soslayó”.