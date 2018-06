El paraguas de Soria se hace chico para contener los antagonismos del PJ

“Para tener en Río Negro una gran unidad tenemos que estar de acuerdo en cuestiones elementales. Tenemos que saber si estamos de acuerdo con la instalación de una central nuclear, si estamos de acuerdo con la manera en que se renegoció el contrato del cerro Catedral, si estamos de acuerdo en cómo se endeuda la provincia en dólares... si no estamos de acuerdo en eso es muy difícil una unidad seria. Sería más bien una unidad de nombres y de sellos, pero no de proyectos”, refutó el diputado Martín Doñate.

¿Candidato a vicepresidente?

El impulso de sectores peronistas a una fórmula presidencial “Lavagna-Pichetto” fue admitido por el senador en el diálogo con el programa “Vos a diario”, aunque advirtió que el proyecto del peronismo federal es más amplio y cuenta con varias alternativas.

“Lavagna es una figura de un gran prestigio en lo económico, pero también hay figuras que tienen hoy responsabilidad de gobierno, como Juan Manuel Urtubey en Salta, Sergio Massa o Juan Schiaretti en Córdoba”, destacó.

Traiciones y “gente de bien”

R: Yo muchas veces no lo viví de esta manera. Y muchas veces me he sentido traicionado, pero siempre he actuado de esa manera que usted dice. He tenido siempre prudencia y he trabajado con responsabilidad y con mucho compromiso cuando el padre de Martín Soria fue candidato a gobernador. Lo acompañé desde el primer minuto y estuve al lado de él hasta ganar las elecciones. Así debe actuar la gente de bien.