Nación anunció la extensión del RIGI a todo el upstream: los detalles que ya se evalúan

El secretario y coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, dejó un fuerte anuncio en el tradicional almuerzo por el Día Nacional del Petróleo que hoy organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, al confirmar algo que ayer trascendió a medias por la red X: «Nación decidió extender el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) a todo el upstream». Si bien aclaró que es una decisión reciente, para la que se deberá definir las condiciones, adelantó en exclusiva a EnergíaOn algunas de ellas.

González explicó que «esto es algo que se decidió ayer a las 18, así que todavía tenemos que sentarnos a trabajarlo». Pero adelantó dos parámetros básicos de esta extensión, ya que de momento el régimen solo incluía para el upstream, es decir la realización de pozos, los de yacimientos que se dediquen exclusivamente al gas de exportación, algo que la industria lee bajo las palabras de gas natural licuado (GNL).

En detalle, González explicó que el primer parámetro básico para poder contar con los beneficios del RIGI, como reducción impositiva y libre disponibilidad de divisas, es que «se trata de producción incremental».

Este no es un punto menor, dado que si bien el gran cambio es la incorporación de los pozos productores de petróleo que hasta ahora no están abarcados, es casi un hecho que solo los yacimientos de Vaca Muerta pueden aspirar a tener una producción incremental, con lo cual difícilmente se aplique al convencional.

Sin embargo, no está definido aún cuál será el punto de corte para medir tal incremento productivo, lo que en la industria se conoce como línea base del cálculo. Este es uno de los aspectos que se deberá definir antes de lanzar la ampliación que González explicó que «el ministro (Luis Caputo) me dio instrucciones de trabajar en definir la ampliación del RIGI que surge a propuesta del gobernador de Neuquén», Rolando Figueroa.

El segundo punto clave que González reveló a EnergíaOn que ya visualizan, es que «seguramente habrá un monto de inversión mínima para poder tener los beneficios del RIGI», en esta producción incremental tanto de petróleo, como de gas.

Esto está en línea con el actual esquema del RIGI, que precisamente limita el ingreso de los proyectos viables a un mínimo de inversión de 200 millones de dólares.

González aseguró que esta ampliación del RIGI es “un cambio de paradigma sumamente importante”. En ese marco, aseguró que el RIGI ya demostró su capacidad para destrabar desarrollos relevantes. Mencionó el avance de Vaca Muerta Sur, los dos barcos de GNL del proyecto de PAE y otros cinco proyectos vinculados al desarrollo no convencional que hoy están en evaluación. Según González, el régimen “ha sido sumamente poderoso” y muestra hacia dónde espera el Gobierno que converja el modelo económico argentino.

El secretario también resaltó la llegada de nuevos jugadores internacionales, como la reciente compra de un activo local por parte de una empresa estadounidense, Continental Resources. Consideró ese movimiento como “el primero de muchos” y lo vinculó directamente con la necesidad de asegurar reglas claras y un marco que atraiga capital. “Fomentar competencia resulta en mejores productos y servicios a menores precios”, afirmó, y remarcó que Vaca Muerta demandará entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales.

Al reafirmar el rumbo oficial, González insistió en que el equilibrio fiscal “no se negocia” y aseguró que es justamente ese orden macroeconómico el que permite que las empresas “valen más”, cuenten con financiamiento y puedan planificar. Afirmó también que el rol del Estado ya no será invertir de manera directa, sino generar condiciones para el desarrollo privado. “Las inversiones las hacen ustedes, el sector privado, porque las hace mejor”, sostuvo.

“Esto es algo que vamos a empezar ahora mismo, de modo tal de que incentive la inversión y la producción adicional”, afirmó González, quien cerró asegurando que si el sector crece, también lo hará el país.

Por su parte, el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, sostuvo que «estamos en carrera para llegar al millón y medio de barriles de petróleo por día, pero va a ser un desafío».

«Hay que incorporar como mínimo 1.000 pozos por año«, señaló López Anadón, un nivel de actividad en el que marcó que se necesitará financiamiento y que para conseguirlo es clave seguir mejorando las condiciones macroeconómicas de Argentina.

En tanto que, de cara a un 2026 de precios bajos esperados, la reducción de los costos será clave, como los servicios que siguen siendo mucho más caros que en el shale de los Estados Unidos.