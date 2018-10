Johnston irá a la Justicia para buscar la “re-re”

El intendente de Catriel, Carlos Johnston (Movic), confirmó que irá a la Justicia Electoral para que lo deje participar de las próximas elecciones. El mandatario que transita su segunda gestión al frente del municipio petrolero lo anunció semanas atrás en una cena aniversario del movimiento vecinal que se formó previo a las elecciones 2011 y que lo puso como candidato.

Para poder ir en busca de la re reelección el veterinario deberá contar con el aval de la Justicia ya que la flamante Carta Orgánica que se elaboró el año pasado y se puso en vigencia el 1 de enero pasado no permite más de periodos en cargos electivos. Johnston sostiene que la ley no debería ser retroactiva y ese será su argumento. “Si está decidido, mucha gente me lo pide en la calle”; aseguró el mandatario.

Desde el año pasado el mandatario coqueteaba con la posibilidad de volver a postularse pero no lo confirmó, incluso fuentes cercanas al intendente aseguran que tenía una propuesta para ir por un cargo provincial, pero se inclinó nuevamente por buscar la intendencia.

Hasta la modificación de la Carta Orgánica el año pasado en Catriel se podía se reelecto indefinidamente, así María Rosa Iémolo (UCR) antecesora a Johnston estuvo 20 años al frente del municipio. La Convención Constituyente modificó el artículo 37 en el que sostiene que los integrantes de los tres poderes municipales solo pueden ser reelegidos una vez.

Además en el artículo 3 de las disposiciones generales titulado Incompatibilidades subraya que “los funcionarios electos de los tres poderes, que al 31 de diciembre de 2019, hayan cumplido dos periodos consecutivos, no podrán postularse para un nuevo período de gobierno.

Con la confirmación del Johnston ya dos candidatos que anunciaron su intención de gobierno. Elizabeth Cofré, histórica secretaria de Gobierno del veterinario comunicó que sus intenciones de ser candidata. A principio de septiembre Johnston le pidió la renuncia y Cofré que acompaño la gestión desde el primer día dejó el cargo. La razón de su alejamiento fue por sus aspiraciones políticas. Incluso Cofré no descarta pelearle al veterinario una interna en el Movic.