Las Lajas volvió a la realidad tras la ilusión de la inversión china

“El que no se adapta, se extingue” es la frase que condensa buena parte de lo que ocurre hoy en Las Lajas. La eligió la intendenta María Angélica Espinoza para relatar lo que ocurrió en el pueblo cuando se hicieron las 00 y el pueblo volvió a convertirse en calabaza. El boom que había generado la construcción de la estación china terminó y los vecinos tuvieron que “volver a la realidad”, dicen.

La salida de la constructora Esuco dejó mano de obra desocupada y el fin de la convivencia con los chinos desinfló la burbuja de los alquileres a precios exorbitantes. Quedó la informalidad y la queja de los empresarios hoteleros, que hoy ven peligrar su fuente de trabajo.

“A mí me ha pegado muy fuerte y, económicamente, me han destruido”, lamentó Alberto Amarilla, dueño del alojamiento El Maitén. “Fue el boom inmobiliario. De repente, un alquiler que salía 4.000 pesos lo ofrecieron a 15.000, 18.000 pesos y los chinos lo pagaban. El problema fue cuando se fueron. A raíz de eso, se permitió que la gente dé el servicio de alojamiento en sus casas, con permiso del municipio”, cuestionó. En la temporada de verano no llegó al 30% de ocupación y el cierre de su establecimiento es inminente. Amarilla dijo que le sacan la gente de la vereda y ya no puede competir.

“Quedó el caos. Las casas se alquilaban a 10.000 o 12.000 pesos cuando costaban 3.000 y la gente quiso mantener esos precios, pero nadie podía pagar lo que pagaba la empresa. Volvimos a la realidad. Se cayó el comercio, muchos se fueron. No hubo beneficios”, relató el director de la radio local, Carlos Zapata.

Las Lajas es un municipio de segunda categoría con poco más de 5.000 habitantes. Su empleo depende, principalmente, de las instituciones del Estado por lo que la llegada de la agencia china CLTC y la contratista CHEC le significó un espaldarazo en el sector privado. El problema es que fue temporal. Cuando la construcción terminó, muchos de los obreros fueron enviados a Fortín de Piedra y los tomó Techint.

“Las obras grandes, en definitiva, son pan para hoy y hambre para mañana porque te solucionan tres o cuatro años”, evaluó la intendenta Espinoza. Le agregó al escenario que llega gente de otras localidades cuando la mano de obra local no alcanza “y después se forman parejas que vienen a que les solucionemos su fuente de trabajo y vivienda”. “Ojalá tuviéramos una fuente de trabajo genuina, no la tenemos. Es lo que le sucede a todos los municipios de segunda y de tercera categoría”, lamentó.

En el restaurante Don Pedro, al lado de la YPF de ingreso al pueblo, ya no se ven las camionetas de Esuco estacionadas ni los hombres de mameluco almorzando. La minirrevolución también pasó por aquí, aunque no todas las consecuencias fueron malas.

“En el arranque fue algo bueno y una movida muy linda. Están quienes lo supieron aprovechar y quienes no. Para nosotros fue un espaldarazo muy grande”, contó su dueño, Javier Pérez. El local fue el encargado de proveer “de lunes a lunes” las viandas de más de 150 obreros, entre otros servicios vinculados. En pleno auge, ampliaron las instalaciones y contrataron más personal. Llegaron a ser 25, pero ahora son ocho.

“Hoy quedamos armados para el día de mañana, si se hiciera otra obra grande como Chihuido, por ejemplo”, planteó Pérez, pero aclaró: “ahora volvemos a la realidad, principalmente con el servicio a quienes pasan por la ruta”.

El desafío de Las Lajas es ahora promover el turismo echando mano de aquella antena a 50 kilómetros que le trajo su prosperidad pasajera. Para la intendenta, eso estaba claro desde el principio: “No era para toda la vida”.